Muss Tedesco an die Kette?

Köln.Als Christian Heidel auf die Wut-Aussagen seines Trainers angesprochen wurde, musste er schmunzeln. „Es ist sein gutes Recht, mal auszurasten. Aber er kriegt sich schon wieder ein“, sagte der Sportvorstand des FC Schalke 04 nach dem unnötigen 2:2 (2:1) beim 1. FC Köln über Domenico Tedesco.

Dabei fühlte sich Heidel an seine beiden Erfolgstrainer aus Mainzer Zeiten erinnert: an Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. „Bei Kloppo haben wir immer gesagt: Wir geben ihm eine Kette und eine Kugel, damit er nicht wegkann von der Bank. Und die nehmen wir dann auch mit zum Interview. Und Thomas Tuchel war genauso“, sagte Heidel lachend: „Mir sind diese Trainer zehnmal lieber, solange das einigermaßen im Rahmen ist. Die coachen und regen sich auf – das gehört zu so einem emotionalen Club wie Schalke.“

Tedesco hatte seinem Team nach der verspielten 2:0-Führung beim Tabellenletzten „Arroganz, Fahrlässigkeit, mangelnde Seriosität und fehlenden Willen“ vorgeworfen. Eine lange Mängelliste für ein Team, das überraschend auf Rang zwei steht und die Champions-League-Qualifikation vor Augen hat. dpa