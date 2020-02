Mythos der Fußball-Geschichte

London.Der Mythos Wembley: Uwe Seeler verlässt geknickt und erschöpft den Platz im Londoner Wembley-Stadion. Es ist der 30. Juli 1966. Ein Sicherheitsmann legt dem deutschen Kapitän eine Hand auf den Rücken, der WM-Protokollchef weist den Weg zwischen einer Blaskapelle, daneben ist Bundestrainer Helmut Schön zu sehen. Das Bild zeigt Enttäuschung und Erschöpfung gleichzeitig. Es steht symbolisch für die deutsche 4:2-Niederlage im WM-Finale 1966 zwischen England und Deutschland in Wembley.

Fast 50 Jahre lang war es umstritten, wann dieses Foto entstand. Tatsächlich nach der unglücklichen deutschen Niederlage? Oder schon in der Halbzeit? Der, der es wissen muss, hat die Szene für sich endgültig eingeordnet: „Ich war einige Jahre verunsichert, jetzt aber bin ich mir absolut sicher – das war kurz vor der Siegerehrung“, sagt Uwe Seeler. Er erinnert sich: „Ich befinde mich auf dem Weg zur Treppe, weil wir in wenigen Minuten oben vor der königlichen Loge geehrt werden sollten. Nach der Verlängerung war ich ausgebrannt, leer, alle. Warum wohl sonst sollte ich mit gesenktem Haupt vom Platz gehen?“

Sven Simon hatte das Foto damals geschossen, es wurde im Jahr 2000 zum „Foto des Jahrhunderts“ gewählt. Die Zweifel am Zeitpunkt der Aufnahme nach dem Spiel wurden mittlerweile auch durch die Recherchen des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund ausgeräumt. Die Negativstreifen von Sven Simon zeigten demnach nach diesem Bild keine Spielszenen mehr. Es gab nur noch Bilder von Engländern auf dem Feld. „Auf einem weiteren Film war dann die Siegerehrung zu finden“, sagt Manuel Neukirchner, der Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Für ihn ist klar: „Uwe Seeler ist gezeichnet von der Emotionalität der Situation.“ Sven Simon schrieb damals unter die historische Aufnahme: „Vom Kampf gezeichnet, vom Gegner geschlagen, an einem Irrtum zerbrochen.“ Ausgezeichnet wurde das Foto, weil es „aufrechte Verlierer“ zeigt, „die gebeugt waren, aber still und ohne Hass und Hader das Spielfeld verlassen“.

Der Irrtum war das 3:2 der Engländer. Geoffrey Hurst hatte in der 101. Minute beim Stand von 2:2 das Spielgerät unter die Latte genagelt. Der Ball sprang zurück auf den Rasen. Wolfgang Weber, der in der 90. Minute der regulären Spielzeit das 2:2 erzielt hatte, köpfte das Leder ins Aus. Aber wo war der Ball gelandet? Vor oder hinter der Torlinie?

Bis heute ungeklärt

Die Engländer jubelten, die Deutschen reklamierten. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst lief zu seinem russischen Assistenten Bachramow, der nickte einige Male mit dem Kopf und zeigte schließlich zum Mittelkreis. Tor, der Ball war für ihn hinter der Torlinie, Anstoß für Deutschland, es hieß in der Verlängerung 3:2 für England – Endstand 4:2. Bis heute konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob der Ball die Linie tatsächlich überschritten hatte. Die Zweifel waren damals groß und sind seither noch größer geworden.

„Ich hadere bis heute mit diesem Tor, das keines war“, sagt Uwe Seeler, der sich fragt: „Wieso hatte Schiedsrichter Gottfried Dienst, der eigentlich ein Klasse-Schiri war, vor dem 3:2 für die Briten erst auf Eckball entschieden, dann aber nach Rücksprache mit Linienrichter Tofik Bachramow auf Tor für England? Der Name des umstrittenen Linienrichters aus der damaligen Sowjetunion ist seither zum Synonym für Fehlentscheidungen mutiert.

Der Treffer am 30. Juli 1966 bleibt als „Wembley-Tor“ ein Mythos in der Fußball-Historie und für Uwe Seeler die Enttäuschung seiner Karriere: „Für mich ist das Wembley-Tor und das WM-Finale 1966 immer noch ein Tiefpunkt hoch drei und so wird es auch immer bleiben.“

Es sind Bilder, die verknüpft sind mit einem großen Sportereignis. Eingefrorene Momente, die für Millionen von Menschen einen Triumph, ein Gefühl, ein Stück Sportgeschichte für immer abrufbar machen – auf einen Blick: „Momente für die Ewigkeit“. So hat die Redaktions-Kooperation „G14plus“ ihre Serie genannt, in der Reporter dieser Zeitungen die Geschichten dieser Bilder erzählen. Auch diese Zeitung ist Mitglied in der „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020