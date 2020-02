Nach dem Gewürge auf die Insel

München.Dahoam auf der Couch warteten die Bayern vergeblich auf ein Schwächezeichen der schärfsten Titelrivalen. RB Leipzig und Borussia Dortmund konterten am Samstag souverän die mühselige 3:2-Siegvorlage des Rekordmeisters gegen Schlusslicht SC Paderborn, der sich allein über die Gladbacher Punkteinbuße freuen konnte.

Das enge Titelrennen in der Fußball-Bundesliga beherrschte aber am Wochenende ohnehin nicht die Gedankenwelt der Münchner: Alles drehte sich bereits um das brisante Wiedersehen mit dem FC Chelsea in der Champions League – acht Jahre nach dem so dramatisch verlorenen „Finale dahoam“. Die spezielle Vorgeschichte macht die Bayern heiß.

„Spirit ist da“

„Darüber muss man auch nicht unbedingt sprechen“, stöhnte Kapitän Manuel Neuer, als er Nachfragen zu seinen Erinnerungen an den 19. Mai 2012 am Freitagabend beinahe gereizt zurückwies. Neuer, Boateng, Müller – dieses Trio erlebte das damalige Fußball-Drama inklusive Elfmeterschießen auf dem Platz mit. Auch der vor acht Jahren wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne mitleidende David Alaba will am Dienstag (21 Uhr/live bei Sky und DAZN) an der Stamford Bridge seinen Teil bei der geplanten Abrechnung mit Chelsea beitragen.

„Wir bereiten uns gut vor und attackieren dann dort. In London wollen wir den Grundstein legen fürs Weiterkommen“, lautete Müllers Kampfansage. Die Blues von Trainer Frank Lampard, der 2012 in der Allianz Arena Chelsea noch als Kapitän anführte, konterten mit einer überzeugenden Generalprobe im Londoner Premier-League-Stadtduell mit Tottenham Hotspur (2:1). Die Londoner, die auch im Achtelfinal-Hinspiel ohne ihren verletzten Weltmeister-Strategen N’golo Kanté auskommen müssen, meldeten ihre Bereitschaft zum Kampf mit den favorisierten Bayern an.

Diese schüttelten das Gewürge gegen Paderborn, das Erfolgsgarant Robert Lewandowski erst mit dem späten Siegtor in der 88. Minute zu einem glücklichen Ende führte, gleich nach dem Schlusspfiff ab. „Ich erwarte ein ganz anderes Spiel“, erklärte Nationaltorhüter Neuer – und das zurecht: Als Blaupause für Chelsea taugte das Paderborn-Spiel wahrlich nicht. Trainer Hansi Flick musste wegen der Gelbsperren von Boateng und Benjamin Pavard die Abwehr umbauen. Die Lösung versuchte er mit einer Systemumstellung, bei der Joshua Kimmich mit den Linksfüßen Alaba und Lucas Hernández eine Dreierkette bildete. „Das war der personellen Situation geschuldet“, sagte der Coach, der eine Wiederholung dieser Versuchsanordnung gegen Chelsea ausschloss. Boateng und Pavard werden in London also wieder spielen, ebenso wie die gegen Paderborn zeitweise geschonten Müller und Kingsley Coman.

Die Mühsal gegen aufmüpfige Paderborner, die durch Dennis Srbeny, der Nationaltorhüter Neuer beim Treffer zum 1:1 außerhalb des Strafraums düpierte, und Sven Michel zweimal ausgleichen konnten, änderte nichts am kraftstrotzenden Selbstvertrauen der Bayern. Jedenfalls tönte Müller vor der Dienstreise nach London: „Der Spirit ist da, wir sind in einer Erfolgsphase, wir haben seit Wochen nicht verloren. Wir wollen unsere Tugenden, die uns die letzten Wochen und Monate stark gemacht haben, auch gegen Chelsea in die Waagschale werfen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020