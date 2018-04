Nachwuchs-Bayern besiegen künftigen Chef Kovac

Anzeige

München (dpa) - Niko Kovac nahm das Gastgeschenk von Jupp Heynckes nicht an. Der künftige Trainer des FC Bayern verlor mit Eintracht Frankfurt am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit 1:4 (0:1) gegen eine Münchner Meistermannschaft, die mit vier Nachwuchsspielern aufgelaufen war.

Der 20 Jahre alte Niklas Dorsch (43. Minute), Nationalstürmer Sandro Wagner (76.) sowie die eingewechselten Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.) erzielten vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena die Tore für den Rekordmeister.

Bayern-Coach Heynckes schonte drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid, in dem die Münchner ein 1:2 aufholen müssen, die meisten Leistungsträger. Die halbherzig auftretende Eintracht, für die Sebastien Haller zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzen konnte (77.), vergab wertvolle Punkte für einen Europa-League-Platz. In der Verfassung werden die Hessen die Bayern im DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin kaum überraschen können.