Nagelsmann baggert am Freiburger Robin Koch

Mannheim.Am Freitag um 24 Uhr heißt es wieder: Nichts geht mehr. Bis das Winter-Transferfenster schließt, suchen aber noch viele Clubs nach Verstärkungen. Ein Überblick.

RB Leipzig: Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg. Das berichtet der „Kicker“. Demnach sollen zwischen RB und Kochs Club SC Freiburg bereits die Ablöseverhandlungen laufen. Der noch bis Sommer 2021 gebundene gebürtige Lauterer soll Freiburg für etwa 20 Millionen Euro verlassen können. Bisher hatte Leipzig in der am Freitag endenden Transferperiode nur Dani Olmo für 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtet. Mit dem Transfer von Koch würde die bisher erfolglose Suche nach einem flexiblen Verteidiger enden. Unter anderem ist Kapitän Willi Orban verletzt.

Karlsruher SC: Der KSC hat kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode den Angreifer Babacar Guèye verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Bundesligisten SC Paderborn und soll dem KSC im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga helfen. „Ich bin froh jetzt hier in Karlsruhe zu sein und will die Mannschaft mit meinen Toren bei ihrem Ziel, die Klasse zu halten, bestmöglich unterstützen“, sagte der Senegalese laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Zuvor hatte er bei den Badenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

1. FC Köln: Der 1. FC Köln steht laut Medienberichten vor einer Verpflichtung von Abwehrspieler Toni Leistner. Demnach unterzog sich der 29 Jahre alte Profi vom englischen Club Queens Park Rangers am Donnerstag in Köln einem Medizincheck. Beim englischen Zweitligisten aus London kam der in Dresden geborene Routinier in dieser Saison auf 22 Einsätze. Zwischen 2014 und 2018 hatte er über 100 Spiele für Union Berlin bestritten. Innenverteidiger Lasse Sobiech wird derweil bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron ausgeliehen.

Hertha BSC Berlin: Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor einem turbulenten Ende der Transferperiode. Die Verpflichtung von Stürmer Krzysztof Piatek soll laut übereinstimmenden Medienberichte beim Berliner Team von Trainer Jürgen Klinsmann unmittelbar bevorstehen, er absolvierte der „Bild“ zufolge am Donnerstagvormittag den Medizincheck. dpa

