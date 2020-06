Neckarau feiert Aufstieg vor dem Computer

Bruchsal. Der Verbandstag ist Geschichte, die Überraschungen blieben aus. Allein 94 Prozent der 194 registrierten Delegierten votierten dafür, die Saison infolge der Corona-Pandemie abzubrechen und zum 30. Juni zu beenden. Es lässt sich festhalten, dass das Interesse für einen Verbandstag in der Vergangenheit wohl noch nie so groß war. Alle Anträge, die der Verbandsvorstand als Empfehlung ausgegeben hatte - und die aus Sicht Außenstehender das sinnvollste Szenario offenbart hatten - wurden mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Die einzige Unbekannte war der sogenannte Bammentaler Antrag, nach dem sämtliche Teilnehmer an einer Relegations- oder Aufstiegsrunde ein Aufstiegsrecht hätten erhalten sollen. „In einer Konferenz der Verbandsliga-Vereine hatten 85 Prozent eine quantitative Aufstockung abgelehnt“, betonte Rüdiger Heiß, Vizepräsident Spielbetrieb. Schließlich hätte diese Variante eine Erweiterung der höchsten Fußball-Liga des Verbandsgebietes auf 22 Mannschaften zur Folge gehabt. Dieser Einschätzung folgten auch die Delegierten, die sich aus dem Verbandsvorstand, den Kreisvorständen, der Spruchkammer und den Vereinsabgeordneten zusammensetzten. 23 Prozent der Delegierten stimmten für den Bammentaler Antrag, 63 Prozent dagegen.

Leidtragender aus Mannheimer Sicht ist der SC Rot-Weiß Rheinau, der sich als Tabellenzweiter der Kreisliga dem Antrag der Bammentaler angeschlossen hatte. Doch für Rheinaus Vorsitzenden Erwin Prudlik, übrigens selbst einer der Delegierten, war das Ergebnis keine Überraschung. „Da für die auf einem zweiten Tabellenplatz stehenden Mannschaften, die für eine Relegation Berechtigung gehabt hätten, vonseiten des Verbandes keine Aufstiegslösung angeboten war, wurde einem Antrag von Bammental in den letzten Tag stattgegeben. Der Antrag hatte auch deshalb wenig Chancen auf Zustimmung“, so Prudlik, der sich aber keineswegs gefrustet zeigte. „Es wurde demokratisch abgestimmt, und daher sind die Entscheidungen zu respektieren. Wir als Rot-Weiß Rheinau nehmen es sportlich und gratulieren fair den Aufsteigern und Nichtabsteigern.“

Die Sektkorken knallten bei den Meistern sowie bei einigen Vizemeistern, die berechtigt waren, an einer Aufstiegsrunde teilzunehmen, und anhand einer Quotientenregelung den Sprung in die höhere Klasse bewältigen durften. 75 Prozent der Delegierten waren diesem Vorschlag gefolgt, was man beim TSV Neckarau und beim SSV Vogelstang mit großer Freude registriert haben dürfte. Beim A-Ligisten TSV Neckarau hat dies gar einen Doppelaufstieg zur Folge, weshalb am Samstag über dem Kiesteichweg die Sonne noch mehr strahlte, eine üppige Sause fiel den derzeitigen Hygienevorschriften jedoch zum Opfer.

„Seltsames Gefühl“

„Wir haben den Verbandstag unter den erlaubten Umständen verfolgt und natürlich auch etwas gefeiert. Er ist ein sehr seltsames Gefühl, am Computer aufzusteigen“, erklärte TSV-Trainer Matthias Starke. „Natürlich ist die Freude groß, aber doch etwas anderes als auf dem Platz.“ Auch alle anderen Anträge, die der bfv-Vorstand vorgeschlagen hatte, wurden mit klarer Mehrheit angenommen. So soll auch der Versuch unternommen werden, die noch offenen Entscheidungen in den Pokal-Wettbewerben sportlich zu finden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.06.2020