Nervenaufreibender Endspurt

Nürnberg.Die neue Hochrechnung für den siebten Meistertitel am Stück hatten die auch im Saisonendspurt rätselhaften Bayern nach der vergeigten Vorentscheidung in Nürnberg ganz flott erstellt. „Die Rechnung ist relativ einfach, dafür braucht man keine höhere Mathematik studiert zu haben. Wir müssen sieben Punkte holen, wenn der BVB in den letzten drei Spielen alles holt“, sagte Trainer Niko Kovac. Aber warum sollte in den drei Schlussakten des verrückten Meisterschaftskampfes mit Borussia Dortmund plötzlich alles normal verlaufen? In dieser Saison wird das Unerwartete zum Programm.

Der seltsam lethargische Derby-Auftritt mit einer dramatischen Schlussphase gegen den im Abstiegskampf glücklos agierenden 1. FC Nürnberg verschaffte dem Meisterschaftskampf mit dem BVB eine Brisanz, die vor dem 1:1 (0:0) kaum noch jemand erwartet hatte. Statt auf vier Punkte zogen die Bayern lediglich auf zwei Zähler davon. „Wir haben einen kleinen Tritt in den Arsch bekommen“, resümierte Thomas Müller typisch unverblümt. Die Dortmunder 2:4-Vorlage gegen Schalke löste bei den Münchner Fußballstars keinen Extraschub aus, was den Sportdirektor erboste. „Man muss auch mal die Killer-Mentalität rausholen. Man muss die Big Points einfahren“, schimpfte Hasan Salihamidzic im Bauch des Max-Morlock-Stadions. „Was der Grund war, möchte ich auch wissen“, sagte er zur matten Leistung. Wieder einmal stellte sich am Sonntagabend die Mentalitätsfrage. Brennen die Kovac-Bayern nur unter totalem Erfolgsdruck? Wie beim furiosen 5:0 im Direktduell mit dem BVB. Oder beim 3:2 im K.o.-Duell mit Werder Bremen, als es vier Tage vor Nürnberg um den Einzug ins Pokalfinale ging. Brauchen die Serienmeister immer wieder den von Müller angesprochenen Arschtritt? Immerhin gab’s Selbstkritik. „Wir haben definitiv nicht gut gespielt. Wir hatten kein Tempo drin, waren fußballerisch sehr ungenau, hatten unzählige freie Ballverluste. Das war nicht das Niveau, das wir von uns erwarten“, sagte Mats Hummels. Kovac ärgerte sich über einen verpassten „Matchball“. Denn bei einem Derby-Erfolg hätten sich die Bayern in den letzten drei Partien gegen Hannover, Leipzig und Frankfurt sogar eine Niederlage leisten können. Die Dortmunder „Steilvorlage“ nicht genutzt zu haben, nannte Salihamidzic „ärgerlich und enttäuschend“.

Kuriose Ergebnisse

Niko Kovac schwant, dass es in seinem ersten Münchner Trainerjahr bis zum Ende am 18. Mai nervenaufreibend und kurios zugehen wird. „Man hat gesehen, dass es verrückte Ergebnisse in den vergangenen Wochen gibt – und wahrscheinlich an den nächsten drei Spieltagen auch. Im Finish kommen Ergebnisse, die niemand erwartet“, orakelte der Kroate. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019