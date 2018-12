Neue Kräfte müssen her

Hannovers Manager Horst Heldt will nicht länger im Regen stehen. © dpa

Hannover.Der Weihnachtsurlaub wird den Spielern von Hannover 96 nun doch nicht gestrichen. Auch Trainer André Breitenreiter bleibt nach einer desaströsen Hinrunde im Amt. Die 0:1 (0:0)-Heimniederlage durch den späten Treffer von Oliver Fink (90. +2) gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf war zwar das „i-Tüpfelchen“ (Manager Horst Heldt) auf ein Halbjahr voller vereinsinterner Streitigkeiten und sportlicher Rückschläge. Dennoch konzentriert sich der Tabellenvorletzte bei seinem Versuch, den erneuten Abstieg aus der Bundesliga doch noch zu verhindern, allein auf eine Maßnahme: Neue Spieler sollen in der Winterpause her. „Wir müssen gucken, dass wir mit dem einen oder anderen Personalwechsel frischen Wind hereinbekommen“, sagte Heldt. „Jetzt aufzugeben, wäre der pure Wahnsinn.“

Am Tag vor Weihnachten setzten sich in Hannover noch einmal alle zusammen. Die Spieler erfuhren in einer Teambesprechung, dass sie nun doch bis einschließlich 27. Dezember frei machen dürfen. Ursprünglich hatte Breitenreiter ihnen angedroht, an den Feiertagen durchzutrainieren, falls sie aus den letzten Hinrunden-Spielen gegen Freiburg (1:1) und Düsseldorf (0:1) nicht mindestens drei Punkte holen sollten. Am Sonntag trafen sich auch der Trainer, der Manager und Clubchef Martin Kind zum Gespräch.

Heldt muss nun bis zum ersten Rückrundenspiel am 19. Januar gegen Bremen einen Kader umbauen, den er selbst erst im Sommer neu zusammengestellt hat. Jeder potenzielle Neuzugang dürfte es sich ganz genau überlegen, ob er in diesem Winter ausgerechnet nach Hannover wechselt. dpa

