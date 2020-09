Neue Rolle für Beck

Eupen.Der frühere Fußball-Nationalspieler Andreas Beck ist stolz auf seinen Status als Publikumsliebling beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. „Es freut mich, dass die Fans meinen Einsatz honorieren: Ehrliche Aktionen, Engagement“, sagte der Ex-Bundesligaprofi. „Ich will in einem deutschsprachigen Gebiet die sogenannten typischen deutschen Tugenden einbringen wie Arbeit, Disziplin und Fleiß.“ Er sehe sich als Teamspieler – in der Kabine und auf dem Platz, betonte der Rechtsverteidiger. „Das ist meine Aufgabe und das will ich natürlich auch bald wieder in der Startelf zeigen.“ An den ersten sechs Spieltagen wurde Beck nur drei Mal eingewechselt. „Der Platz auf der Bank hat mich überrascht, auch weil ich in der Vorsaison unumstrittener Stammspieler war“, sagte er. Nun hat der Club 14 Neuzugänge geholt: „Der Kader ist sehr groß, aber wir haben auch gute Qualität dazubekommen“, erklärte der ehemalige Stuttgarter und Hoffenheimer. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020