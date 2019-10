Neuer stößt Mentalitätsdebatte an

Augsburg.Nachdem die bedienten Bosse mit finsteren Mienen die Münchner Kabine verlassen hatten, äußerte Kapitän Manuel Neuer einen kurzen Wunsch. Auf die Frage, ob der FC Bayern nach dieser selbst verschuldeten 2:2 (1:1)-Enttäuschung beim FC Augsburg wieder in eine Herbst-Krise stürzt, antwortete der Torwart: „Ich hoffe nicht.“

Dabei spricht fast alles dafür: Der schlechteste Saisonstart seit neun Jahren, Mentalitätsprobleme, ein weiterhin frustrierter Thomas Müller und zu allem Überfluss der Kreuzbandriss bei Abwehrchef Niklas Süle. Der Fußball-Rekordmeister hat sich und Trainer Niko Kovac wie schon vor einem Jahr in gefährliche Turbulenzen gestürzt. Der scheidende Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verzichteten am Wochenende auf eine öffentliche Analyse. Neuer beurteilte das Derby-Gastspiel als „nicht Bayern-like“.

„Sie werden die Punkte von letztem Jahr anschauen und Parallelen ziehen. Das ist Ihr gutes Recht“, äußerte Kovac, den nun ähnliche Diskussionen wie schon vor zwölf Monaten erwarten. Mit nur vier Siegen und 15 Zählern stehen die Münchner nach acht Partien so schlecht da wie letztmals im Herbst 2010 unter Trainer Louis van Gaal (11 Punkte). Der Niederländer wurde noch vor Saisonende gefeuert. Auf eine Trainerdebatte wollte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstag nicht einlassen. „Wir ziehen alle an einem Strang, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen“, sagte er.

Dabei räumte Kovac ein, dass seine Ansagen vom Team nicht befolgt wurden. „Was mich maßlos ärgert, ist die Tatsache, dass wir in entscheidenden Situationen nicht so verteidigen, wie ich mir das vorstelle“, bemängelte er. Beim 0:1 durch Augsburgs Marco Richter und beim 2:2 in der Nachspielzeit von Alfred Finnbogason ließ sich Bayern düpieren. „Wir haben zweimal geschlafen“, schimpfte Kovac und befand: „Umsetzen müssen es die Spieler.“

Torwart Neuer eröffnete dazu eine Mentalitätsdebatte. „Ich denke, dass es natürlich auch ein Kopfproblem ist“, haderte er nach den zwei Gegentoren. Wenn man sich die Punkte klauen lasse, sei das nicht der Anspruch, unterstrich er. Die Patzer passen „ein bisschen ins Bild“, fand der Routinier. „Ich will nicht sagen, dass es überheblich ist, aber es ist ein bisschen lässig und ein bisschen zu selbstbewusst“, resümierte Neuer.

Druck steigt vor Piräus-Spiel

Neben den Defensivpatzern und Ungenauigkeiten im Spielaufbau sorgte die Abschlussschwäche dafür, dass die Münchner vor dem Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) bei Olympiakos Piräus noch mehr unter Druck stehen. Die Treffer von Tor-Rekordler Robert Lewandowski, der als zweiter Bundesligaspieler nach Pierre-Emerick Aubameyang in jedem der ersten acht Saisonspiele mindestens ein Tor erzielte, und Serge Gnabry reichten nicht.

Das lag auch an Philippe Coutinho und Thomas Müller. Der Brasilianer vergab aus wenigen Metern freistehend vor FCA-Torhüter Tomas Koubek ebenso wie Müller in der Nachspielzeit das 3:1. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019