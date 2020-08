Neuer: „Wir sind sehr hungrig“

München.Ein lächelnder Manuel Neuer blickte dem Probelauf dahoam mit leuchtenden Augen entgegen. An einen wiederkehrenden Chelsea-Alptraum verschwendet der Kapitän des FC Bayern keine Gedanken. Vielmehr soll die Neuauflage des tränenreichen Endspiels von 2012 zum Münchner Startschuss für eine 16-tägige Blitzjagd auf das Geister-Triple werden. „Wir sind alle sehr hungrig“, verkündete Neuer vor dem Achtelfinalrückspiel gegen die Londoner. „Wenn man in ein Champions-League-Turnier startet, ist es wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Das haben wir mit Meisterschaft und Pokal erlebt.“

Für den EM- und WM-erfahrenen Neuer ist der Ernstfall gegen den Premier-League-Vierten eine Art letztes Gruppenspiel vor der K.o.-Runde im Titelkampf. „Es ist für uns ein Re-Start in das Champions-League-Turnier“, sagte der Fußball-Nationaltorhüter. Bei einem Viertelfinaleinzug an diesem Samstag (21 Uhr) würde der Bayern-Tross gleich am Tag darauf nach Portugal reisen, um sich in einem Trainingslager an der Algarve auf das „Final-8-Turnier“ vom 12. bis 23. August in Lissabon einzustimmen.

Große Zuversicht

„Dann kommen K.o.-Spiele, das sind immer Finals. Wir kennen das auch von der Nationalmannschaft, da kann jeder Fehler bestraft werden“, mahnte Neuer. Der total fokussierte Hansi Flick, als langjähriger Assistent von Bundestrainer Joachim Löw turniererprobt, mochte noch nicht auf das „Power-Turnier“ in Portugal schauen. „Alles, was nach Chelsea kommt, ist nicht in unseren Köpfen“, behauptete Flick.

Nach dem 3:0 aus dem Hinspiel kann in der heimischen Arena kaum noch etwas schiefgehen. „Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. In 224 Heimspielen im Europapokal unterlagen die Münchner nur einmal mit einem Ergebnis, das das Aus bringen würde. Im Halbfinale 2014 gegen Real Madrid gingen die Pep-Guardiola-Bayern krachend mit 0:4 unter. „Im Fußball ist vieles möglich. Aber wir hoffen, dass das nicht der Fall ist“, sagte Flick.

Sieben Siege in bislang sieben Königsklassen-Spielen der Saison bei 27:5 Toren lautet die imposante Ausbeute des Ensembles um Toptorschütze Robert Lewandowski (elf Treffer). Noch beeindruckender ist die Geisterspielbilanz: Elf Spiele, elf Siege. „Ich hoffe, dass wir genauso gut in den zweiten Re-Start reinkommen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Er spürt: „Die Jungs brennen!“

„Wir wollen mit einem guten Spiel beginnen“, betonte Neuer. „Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft und gut vorbereitet sind.“ Unterdessen hat der Torhüter erstmals auch öffentlich Stellung zu einer Aktion während seines Urlaubs in Kroatien genommen. „Was andere fordern, ist mir eigentlich egal“, sagte der Kapitän an die Adresse derjenigen, die schon früher eine Stellungnahme von ihm erwartet hatten. Vor einigen Wochen war ein Video aufgetaucht, das Neuer dabei zeigt, wie er mit weiteren Männern um seinen Freund und Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic im privaten Kreis „Lijepa li si“ singt, ein Lied mit umstrittenen Text der Ethno-Rockband Thompson. Bei dem Sänger der Band, Marko Perkovic, handelt es sich um eine Ikone der Ultra-Rechten in Kroatien.

Keine Aufklärung zu Gesangsvideo

Neuer klärte den Vorfall inhaltlich nicht auf. Nach seiner Rückkehr zum Verein habe ihn dort niemand darauf angesprochen. Eher sei beim FCB der Kopf geschüttelt worden über die Berichterstattung. Er selbst habe sich wieder auf die Mannschaft, seine Arbeit und das konzentriert, „wofür ich hier bin“. dpa

