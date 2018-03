Neues Debakel – und dann?

Anzeige

Hamburg.Zwei Tage nach dem Erdrutsch in der Führung droht den Profis des Hamburger SV ein erneutes Debakel beim FC Bayern. 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6 und ein Torverhältnis von 3:44 – seit Jahren bezieht der abstiegsbedrohte Bundesligist aus der Hansestadt heftige Prügel beim Rekordmeister aus München. Seit 2011 dauert die Hamburger Schmach an. „Bayer München ist die beste Mannschaft in Deutschland und vielleicht auch mit die beste in Europa“, sagt Trainer Bernd Hollerbach ehrfürchtig vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) und schärft seinen Mannen ein: „Es geht darum, mutig aufzutreten.“

Hollerbachs Tage beim HSV sind nach der Beurlaubung von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt ebenfalls gezählt. Sein Vertrag läuft zwar noch bis Sommer 2019, doch spätestens am Saisonende wird er seine Koffer packen müssen.

Bitterer Gang nach München Für den Hamburger SV steht in der Fußball-Bundesliga das nächste Debakel an. In den vergangenen sieben Partien beim FC Bayern München kassierte der HSV sieben desaströse Niederlagen mit einem Torverhältnis von 3:44. 25.02.2017: FC Bayern - HSV 8:0 14.08.2015: FC Bayern - HSV 5:0 14.02.2015: FC Bayern - HSV 8:0 14.12.2013: FC Bayern - HSV 3:1 30.03.2013: FC Bayern - HSV 9:2 20.08.2011: FC Bayern - HSV 5:0 12.03.2011: FC Bayern - HSV 6:0.

Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann will den kompletten Neuanfang. Da ist für ihn ein Coach, der wider Erwarten nicht die Wende beim Tabellenvorletzten erzwingen und von sechs Spielen noch keines gewinnen konnte, fehl am Platz.