Neues Glück in der Nähe von Peking

München.Mit dem Abschied von Sandro Wagner nach China hat der FC Bayern München in seinem Kader Platz für den eingeleiteten Umbruch geschaffen. Nach gerade einmal einem Jahr verlässt der unzufriedene Backup von Robert Lewandowski den deutschen Fußball-Rekordmeister und schließt sich für zwei Jahre Tianjin Teda von Trainer Uli Stielike an. Im schicken Sakko mit passendem Einstecktuch posierte Wagner an der Seite des früheren Fußball-Nationalspielers auf einem ersten Foto für seinen neuen Verein.

Zu Fragen der Deutschen Presse-Agentur nach einer kolportierten Ablösesumme von fünf Millionen Euro und einem üppigen Gehalt wollte sich eine Sprecherin des chinesischen Erstligisten nicht äußern: „Wir können ihnen dazu nichts sagen.“ Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Angreifer in zwei Jahren angeblich 15 Millionen Euro verdienen.

Wagner war vor einem Jahr für rund zwölf Millionen Euro Ablöse von 1899 Hoffenheim mit großen Ambitionen in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt. Nach zwölf Monaten stellte sich aber immer mehr heraus, dass die Bayern keine große Verwendung für den achtmaligen Nationalspieler haben.

„Sandro Wagner kam auf uns zu und hat um Freigabe aus seinem Vertrag gebeten. Er hat ein sehr attraktives Angebot aus China vorliegen und wir haben daher seinem Wunsch entsprochen“, erklärte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Ganz vorne können die Bayern Robert Lewandowski zum Beispiel auch durch Thomas Müller oder Serge Gnabry ersetzen. „Mein Plan war natürlich, länger in München zu bleiben und meine Karriere hier zu beenden. Ich liebe diesen Verein. Aber die Dinge haben sich leider anders entwickelt, das musste ich akzeptieren. Ich werde jedoch niemals ein böses Wort über diesen Verein verlieren, sondern wünsche dem FC Bayern und seinen Fans nur das Beste“, sagte Wagner der „Bild“-Zeitung nach seinem verkündeten Wechsel.

„Meine Berater Micho Zebouni und Roman Rummenigge haben mich informiert, dann habe ich alles in Ruhe mit meiner Familie besprochen“, erläuterte der Stürmer. „Nach Abwägung und Abstimmung vieler Dinge haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam nach China zu gehen. Meine ganze Familie und viele Freunde kommen mit. Gefühlt kommt jetzt halb München nach China (lacht).“

Umbruch geht weiter

Wagner versucht sein Glück also in der Metropole rund eine Autostunde von Peking entfernt – die auf Verjüngung konzentrierten Bayern erhalten für einen Ü-30-Spieler noch mal eine stattliche Ablöse. Und der Umbruch wird weitergehen. Nach dem Zugang von Benjamin Pavard für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart im Sommer hatte Salihamidzic jüngst „noch einige Transfers“ angekündigt. Um Offensivspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea werben die Münchner intensiv. Verteidiger Lucas Hernández von Atlético Madrid und der Leipziger Stürmer Timo Werner sind weitere Kandidaten für den Sommer. dpa

