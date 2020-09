Neururer liebäugelt mit Rückkehr

Gelsenkirchen.Peter Neururer hofft noch einmal auf ein Engagement als Trainer beim FC Schalke 04. „Ich habe mich eigentlich als Trainer verabschiedet und gesagt, dass ich im deutschen Fußball nichts mehr mache“, sagte Neururer bei Sport1 zwar, berichtete aber von zwei Ausnahmen: „Nämlich Schalke 04, weil ich nicht nur Mitglied bin, sondern eine besondere Vergangenheit in diesem Club habe, die nicht jeder hat. Und der 1. FC Köln. Für diese beiden Vereine würde ich nochmal arbeiten.“

Nach eigenen Angaben wird Neururer nach der Beurlaubung von Trainer David Wagner am Sonntag regelrecht belagert. „Bei mir steht seitdem das Telefon nicht mehr still, das Faxgerät ist überfüllt und ich habe am Montag bis 1 Uhr rumtelefoniert. Sämtliche Schalke-Fanclubs melden sich bei mir“, meinte Neururer. dpa

