Neustart in der Kreisliga B

Hofheim.Paukenschlag beim traditionsreichen Fußballclub FV Hofheim: Nachdem der Verein 2019 aus der Kreisoberliga abgestiegen war, meldete er nach einem Jahr in der Kreisliga A nun seine Mannschaft in der Kreisliga B an. In einer vergleichbaren Klasse waren die Hofheimer letztmalig in der Saison 1980/81 am Ball. In der damaligen C-Liga West gelang ihnen als Tabellenzweiter punktgleich mit Meister SV Eintracht Zwingenberg der Aufstieg in die Kreisliga B, die nach der Umbenennung im Jahr 1990 der heutigen Kreisliga A entspricht.

„Uns fehlt einfach das spielerische Personal. Deswegen wollten wir kürzertreten. Nach dem Rückzug von Sponsoren haben wir uns diesen Schritt lange überlegt. Er ist alternativlos“, sagt Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer.

Finanziell solide aufgestellt

Dabei legt er aber Wert darauf, dass sein Verein keineswegs in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Die Hofheimer waren es nur leid, den hohen Forderungen von Spielern nachkommen zu müssen, die in der guten alten Fußballzeit über eine Reservistenrolle wohl nicht hinausgekommen wären. „Wir wollten die Preistreiberei einfach nicht mehr mitmachen“, so Krämer.

Auch die Möglichkeit, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen, ist beim FV Hofheim nicht mehr so gegeben wie früher. Bis sich die Spieler aus der D-Jugend, aktuell die älteste Mannschaft in der Hofheimer Jugend, für den Seniorenbereich empfehlen können, dauert es noch ein paar Jahre.

Somit wird das Gros der Spieler, das seither in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga D am Ball war, nun in der Kreisliga B auflaufen. „Das ist eine Klasse, in der sich jeder wiederfinden kann“, will Krämer so vielen Spielern die Chance auf einen Stammplatz geben wie nur möglich.

Markus Lösch und Sascha Seitz, die bisher die Verantwortung für die zweite Mannschaft trugen, rücken nun in die Position der Cheftrainer auf. Gerade Lösch sollte dies vor keine größeren Schwierigkeiten stellen, denn er fungierte über einige Jahre als Trainer beim TSV Elmshausen, der damals ebenfalls in der Kreisliga B am Ball war. Zu den vielen Talenten, für die die Kreisliga B Neuland bedeutet, gesellen sich aber auch etablierte Spieler wie der frühere Spielertrainer Oliver Schader.

„Ich sehe uns in der neuen Klasse gut aufgestellt. Ob es reicht, oben mitzuspielen, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen. Deswegen haben wir bewusst kein Saisonziel ausgegeben, das sich nach einem Tabellenplatz bemisst. Wir wollen uns in der neuen sportlichen Umgebung einfach nur etablieren“, erklärt Krämer. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 24.08.2020