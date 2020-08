Neymars Hingabe

Rio de Janeiro.Neymar (Bild) sieht anders aus. Oder besser: so wie früher. Nach dem Aufruf zahlreicher Fans in den sozialen Medien läuft der brasilianische Superstar von Paris Saint-Germain seit Kurzem wieder mit Irokesenfrisur auf – und erinnert äußerlich an seine ersten Profijahre beim FC Santos, als er nur der mit riesigem Talent gesegnete Fußballer war. Und noch kein Popstar. Beim Finalturnier der Champions League in Lissabon funktioniert die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Am Dienstag wartet im Halbfinale RB Leipzig, und wieder wird es vor allem auf Neymar ankommen.

„Ich habe große Lust auf das Finale. Eine weitere Stufe wartet auf uns“, sagte Neymar nach dem knappen 2:1-Viertelfinalsieg gegen Atalanta Bergamo. PSG brachte über weite Strecken nur wenig zustande, und wenn, dann über Neymar. „Das war ein Spiel für den Trophäenschrank“, sagte der Brasilianer.

Dem Finalturnier hatte der Superstar in der Vorbereitung alles untergeordnet. Nach schwierigen Jahren hat er nach dem Aus für Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Chance, aus ihrem Schatten zu treten. „Ich habe sehr viel trainiert in den vergangenen Monaten, mit hoher Intensität und Hingabe“, hatte Neymar im Vorfeld gesagt. „Ich kann es kaum erwarten, das Spielfeld zu betreten und Geschichte zu schreiben.“ In seinem Haus in Mangaratiba, an der „Grünen Küste“ zwischen Rio de Janeiro und São Paulo, bereitete er sich drei Monate lang vor.

In alter Stärke

Vor der WM 2018 und der Copa América 2019 hatte sich Neymar verletzt, machte dann eher mit Schwalben-Theater auf sich aufmerksam. In seinem Heimatland wurde die Frage aufgeworfen, wann er seinen Fokus verloren hat und vom Fußballspieler zum Popstar wurde. Jetzt aber, auch schon vor der Corona-Unterbrechung, zeigte Neymar zunehmend seine alte Stärke. Unwiderstehliche Dribblings, starke Abschlüsse, viel Tempo. „Die Unterbrechung kam gerade, als PSG am besten war“, sagte sich Neymar. Nun will er weitermachen. dpa

