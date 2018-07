Anzeige

Frankfurt.Nächste Niederlage für Martin Kind – vorerst. Der 74 Jahre alte Hörgeräte-Unternehmer – Feindbild vieler Fans in Hannover und teilweise auch darüber hinaus – darf nicht Mehrheitseigner von Hannover 96 werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lehnte gestern einen entsprechenden Antrag auf eine Sondergenehmigung beim niedersächsischen Bundesligisten ab. Dies könnte am Ende jedoch sogar dazu führen, dass die sogenannte 50+1-Regel in Deutschland komplett fällt. Aus welchem Grund und mit welchen Folgen erläutert folgendes Frage-und-Antwort-Spiel:

Was ist die in den DFL-Statuten verankerte 50+1-Regel?

Die in der DFL-Satzung fixierte Regel bestimmt, dass die Vereine der Bundesliga und 2. Liga nur eine Lizenz erhalten, wenn der jeweilige Stammverein nach einer Ausgliederung der Profi-Abteilungen in eine Kapitalgesellschaft weiter die Mehrheit der Stimmanteile – also mindestens 50 Prozent plus einen Stimmenanteil – besitzt. Eine Ausnahmegenehmigung erteilt die DFL nur, wenn ein Unternehmen oder eine Privatperson einen Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen und im hohem Maße gefördert haben. Dieses Maß war bei Dietmar Hopp und 1899 Hoffenheim sowie bei Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg als bisher einzigen Ausnahmen gegeben.

Video Sport 50+1-Regel: DFL lehnt Kinds Ausnahme-Antrag für Hannover 96 ab Das Präsidium der DFL hat den Antrag von Hannover 96 und Klubpräsident Martin Kind auf Bewilligung einer Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel einstimmig abgelehnt. Das teilte die DFL am Mittwoch mit.

Warum hat die DFL den Antrag von Hannover 96 abgelehnt?

Das DFL-Präsidium hat den Antrag von Hannover 96 und Martin Kind auf Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung einstimmig abgelehnt, da es das Kriterium der „erheblichen Förderung“ nicht erfüllt sah. Es wäre erfüllt worden, wenn die Höhe der finanziellen Förderung durch Kind in dem 20-jährigen Förderzeitraum grundsätzlich mindestens dem durchschnittlichen Budgetanteil des Hauptsponsorings oder höchsten Einzelsponsorings in der jeweiligen Spielzeit entsprochen hätte. Die Voraussetzung sah die DFL im Fall Hannover als „nicht erfüllt“ an.