Nigeria erwartet von Rohr den Afrika-Cup-Titel

Mannheim. In Afrika steigt das Fußballfieber. Vom 21. Juni bis zum 19. Juli kämpfen in Ägypten erstmals 24 Nationalmannschaften um den begehrten Titel auf dem schwarzen Kontinent. Auch in Nigeria, dem mit 190 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land auf diesem Erdteil, sind die Erwartungen sehr groß. Die Menschen hoffen, dass die „Super Eagles“ unter ihrem deutsch-französischen Trainer

...