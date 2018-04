Noch nicht in echter Titelform

Anzeige

„Wenn wir die Champions League gewinnen wollen, dann müssen wir uns noch steigern“, sagte Heynckes, der sich in der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 zu einer Ruckrede veranlasst sah. „Knapp und sehr laut“ sei Heynckes gewesen, verriet Weltmeister Mats Hummels, „die Tür wackelt noch nicht, aber er bringt klar zur Sprache, was er uns mitteilen möchte.“ Auf seiner Abschiedstournee will der Titeltrainer von 2013 unbedingt am 26. Mai in Kiew sein viertes Endspiel in der Champions League erleben.

Wie zuletzt unter Heynckes’ Regie im Triplejahr 2013 und einem 3:0 in Barcelona jubelten die Münchner nach schmerzhaften Pleiten am Dienstagabend erstmals wieder über einen Sieg bei einem Club aus der Primera División. Vor allem in der ersten Hälfte fehlte es den Münchner Triplejägern gegen den mehrmaligen Europa-League-Sieger aber an Zielstrebigkeit. Heynckes beklagte Fehler im Aufbauspiel, Ballverluste und Mängel in der Organisation. Nach dem Seitenwechsel hingegen agierten seine Münchner abgeklärt und souverän.

Hummels sieht die Chance

„Es war okay, es war gut. Aber mit okay und gut gewinnt man die Champions League eben nicht“, sagte Hummels und stimmte der Forderung seines Trainers zu „100 Prozent“ zu. „Wir sind in der Lage, bis zum ganz großen Triumph mitzuspielen. Aber eben auch nur, wenn wir in den noch hoffentlich vier Spielen jeweils ans Leistungsmaximum kommen. Ansonsten werden wir es eben nicht gewinnen.“ Nur ein „Wunder“, so Sevilla-Trainer Vincenzo Montella, kann noch für ein Bayern-Aus sorgen.

In Sevilla profitierten die Münchner auch von der Unterstützung der Gastgeber. Jesús Navas (37. Minute) lenkte die Hereingabe von Ideengeber Franck Ribéry nach dem Führungstor durch Pablo Sarabia (32.) ins eigene Tor, bei Thiagos Siegtreffer war noch der Fuß von Sergio Escudero dran (68.). Heynckes’ verletzungsbedingte Einwechslungen, James Rodríguez für Arturo Vidal (36.) und Rafinha (46.) für den schwachen Juan Bernat, gaben wichtige Impulse.

