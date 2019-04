Norwich City feiert Aufstieg mit deutschem Akzent

Norwich.Im Stadion an der Carrow Road feierten die Fans von Norwich City noch lange nach dem Abpfiff. „Das ist ein Moment voller Freude und Stolz“, sagte Daniel Farke sichtlich bewegt. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt hat der deutsche Trainer den Verein aus der zweitklassigen Championship zurück in die Premier League geführt. „Dieses Gefühl ist unglaublich“, schwärmte Farke. „Für mich ist die Championship die schwerste Liga der Welt.“ In der kommenden Saison trifft der frühere Trainervon Borussia Dortmund II mit seinem Team auf den FC Liverpool, Manchester City und Arsenal.

Das 2:1 (2:1) gegen die Blackburn Rovers besiegelte am Samstag den sensationellen Aufstieg, nachdem es Norwich im Endspurt mit zuvor vier Unentschieden in Serie noch mal spannend gemacht hatte. „Jedes einzelne Spiel ist ziemlich knapp“, betonte Farke, „wenn man am Ende eins der beiden Teams an der Spitze ist, dann verdient man es auch.“ Am Montag ist in Norwich eine Parade geplant.

Der frühere Schalker Teemu Pukki hat mit 28 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg. „Das ist unglaublich“, sagte der 29-Jährige, „das war so eine lange Reise. Für uns alle wird ein Traum wahr.“ Neben Pukki schaffen rund ein Dutzend Profis, die zuvor in einer der drei höchsten deutschen Spielklassen aktiv waren, den Sprung in die Premier League. Die Tore gegen Blackburn erzielten der frühere Dortmunder Marco Stiepermann (13. Minute) und der Ex-Darmstädter Mario Vrancic (21.). Auch Mittelfeldregisseur Moritz Leitner, den Farke vom FC Augsburg holte, und hierzulande weniger bekannte Profis wie Dennis Srbeny (ehemals SC Paderborn) oder Christoph Zimmermann (BVB II) gehören zu den Aufstiegshelden von Norwich.

Die Geschichte des Clubs aus Ostengland erinnert nicht nur zufällig an Huddersfield Town, das 2017 unter dem deutschen Trainer David Wagner mit mehreren Deutschen den Aufstieg schaffte. Norwichs Sportdirektor Stuart Webber war vorher in Huddersfield tätig und holte Wagner, der vorher Coach von Dortmund II gewesen war. dpa

