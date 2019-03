Nur ein Punkt für Wölfe

Wout Weghorst (l.) und Robin Knoche (r.) gratulieren John Anthony Brooks zum 1:0 des VfL gegen Bremen. © dpa

Wolfsburg.Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg haben im Europa-League-Rennen der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt verpasst. Am Ende einer turbulenten Woche, in der vieles auf eine Trennung nach dieser Saison zwischen dem Trainer und dem Sportchef Jörg Schmadtke schließen lässt, spielte der Tabellensiebte am Sonntag nur 1:1 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Werder Bremen.

John Anthony Brooks brachte den VfL in der 54. Minute per Kopf in Führung. Zwei Wolfsburger standen bei einem Freistoß von Maximilian Arnold im Abseits – nicht aber der 26 Jahre alte US-Nationalspieler. Werders Ausgleich fiel 20 Minuten später durch den früheren Wolfsburger Max Kruse (74.).

Ein Zusammenhang zwischen der Unruhe und diesem für Wolfsburg enttäuschenden Ergebnis war vor 28 101 Zuschauern nicht zu erkennen. Der VfL war im Nordderby die klar bessere Mannschaft. Unter dem Strich hilft ihm das Unentschieden sogar noch mehr als den lange Zeit schwachen Bremern. Denn Werder hat zehn Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf die angestrebten Europapokal-Plätze, während die „Wölfe“ nur eine geringere Anzahl erzielter Tore vom sechsten Tabellenrang trennt. dpa

