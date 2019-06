Özils umstrittener Trauzeuge

Berlin.Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat den Ex-Nationalspieler Mesut Özil scharf dafür kritisiert, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Trauzeuge bei Özils Hochzeit war. „Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden zu haben“, sagte Özdemir am Wochenende im Deutschlandfunk. Offensichtlich sei Erdogan darauf angewiesen, dass er solche Bilder brauche, denn dessen Popularität im Land gehe zurück, parallel zur schrecklichen Situation der Wirtschaft.

Schade sei es für all die jungen Leute, die auf Özil geschaut hätten, die ihn vielleicht als Vorbild betrachtet hätten, dass dieser sich jetzt als „Werbeplattform für einen Diktator“ hergebe. Özdemir betonte, der Fairness müsse man sagen, dass Özil nicht der Einzige sei, der sich mit solchen Leuten ablichten lasse.

Auf den Hochzeitsbildern ist der Fußballer mit seiner Frau Amine Gülse mit Erdogan und dessen Frau auf einer Empore vor dem Bosporus in Istanbul zu sehen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu war Erdogan Trauzeuge und überreichte Gülse die Hochzeitsurkunde.

Seit rund einem Jahr denken viele bei Özil nicht mehr nur an seine Fußball-Künste – sondern auch an sein Verhältnis zu Erdogan. Gemeinsam mit Ilkay Gündogan posierte Özil – biet geboren, haben türkische Wurzeln – vor der WM 2018 für ein Foto mit dem umstrittenen Politiker. Erdogans Partei verbreitete das Bild im Wahlkampf, der Fall ging bis ganz nach oben: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft die beiden Spieler. Nach der WM kam es zur Eskalation: Özil wurde nach dem Aus der Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit quasi zum Buhmann der Nation, er erklärte verbunden mit schweren Vorwürfen seinen Rücktritt aus dem DFB-Team. dpa

