Offenbacher vor Gericht

Darmstadt.Vor dem Landgericht Darmstadt müssen sich ab dem heutigen Dienstag drei ehemalige Funktionäre des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach verantworten. Im Zeitraum zwischen Januar 2010 und Juni 2013 wird ihnen unter anderem Insolvenzverschleppung, Bankrott und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Zwei der drei Funktionäre wird zur Last gelegt, zahlreiche Darlehensverträge „in betrügerischer Absicht“ geschlossen zu haben – als schon klar war, dass die Offenbacher Fußballclub Kickers 1901 GmbH bereits zahlungsunfähig gewesen sei.

Zudem sollen die Angeklagten in den Jahren 2011 und 2012 Umsatz-, Erwerbs- und Gewerbesteuern in Höhe von mehreren hunderttausend Euro hinterzogen haben. Auch die ordnungsgemäße Buchführung sowie bewusst fehlerhaft erstellte Jahresabschlüsse werden den Ex-Funktionären angelastet. Nach dem Auftakt sind bis in der Woche vor Weihnachten 16 weitere Termine geplant. dpa

