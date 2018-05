Offene Baustellen in Wolfsburg

Anzeige

Wolfsburg.Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg herrschte schon vor den Relegationsspielen gegen Holstein Kiel Alarm. Am Dienstag musste die Volkswagen-Arena wegen eines Feueralarms komplett geräumt werden. Dadurch verzögerte sich auch die planmäßige Pressekonferenz mit Trainer Bruno Labbadia vor dem Relegations-Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) um eine gute halbe Stunde. Grund für die Arena-Räumung war ein defekter Kühlschrank.

Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, versuchten sich die Niedersachsen wieder aufs Sportliche zu konzentrieren. Aber der Einsatz von Kapitän Paul Verhaegh für die Partie gegen Holstein Kiel entscheidet sich erst im Abschlusstraining am Mittwoch. „Ich muss testen, ob es mit dem Schutz geht. Dann wird man auch sehen, ob ich überhaupt spielen kann“, sagte der niederländische Abwehrspieler am Dienstag.

Verhaegh hatte sich beim 4:1 am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln eine Platzwunde am Kopf zugezogen und war mit zehn Stichen genäht worden. Im Training trägt der 34-Jährige nun eine Art Schutzhelm, den er auch am Donnerstag anziehen müsste. „Das ist ein bisschen so wie bei Petr Cech“, witzelte Verhaegh. Auch der frühere tschechische Nationalkeeper Cech spielt seit Jahren mit einem entsprechenden Kopfschutz.