Panik beim HSV

Berlin.Entsetzen in Hamburg, Hoffnung in Berlin, Träume in Paderborn: Im Aufstiegs-Rennen der 2. Bundesliga hat sich der Wind in zwei direkten Duellen des 31. Spieltages gedreht. Dem Hamburger SV droht plötzlich ein böses Ende, der SC Paderborn schreibt dagegen weiter an einem Aufstiegs-Märchen. Der HSV (53 Punkte) rutschte durch das 0:2 (0:0) bei Union Berlin hinter die punktgleichen Berliner aus den Aufstiegsplätzen auf Rang vier ab. Aufsteiger Paderborn (54) eroberte durch das 3:1 (0:0) gegen Heidenheim (49) den zweiten direkten Aufstiegsrang hinter Köln (59).

Großer Frust herrschte bei HSV-Trainer Hannes Wolf, der sich um seinen Job sorgen muss. „Angst habe ich nicht. Wenn man in dem Bereich arbeitet, kann das immer passieren“, sagte er: „Von den Punkten und Ergebnissen her ist es einfach viel zu wenig. Ich übernehme nicht die ganze Verantwortung, aber ich bin ein Teil davon.“ Sportvorstand Ralf Becker erklärte: „Das Problem ist bei uns nicht der Trainer, sondern wir haben ein Problem in der Struktur. Man braucht echte Typen, davon haben wir zu wenige.“ Der HSV suspendierte gestern den früheren Nationalspieler Lewis Holtby bis zum Saisonende. Der 28-Jährige habe Trainer Wolf nach dem Abschlusstraining gebeten, nicht mit nach Berlin zu reisen, weil er nicht von Beginn an spielen werde, so Becker. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019