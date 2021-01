Passt sich die EM an?

Nyon.Einem Bericht der „Times“ zufolge könnten in der Gruppenphase der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft keine internationalen Zuschauer zugelassen werden. Die englische Tageszeitung schrieb von einer coronabedingten Überlegung der Europäischen Fußball-Union UEFA. In diesem Szenario soll das Turnier (11. Juni bis 11. Juli) zwar wie geplant in zwölf Ländern stattfinden, allerdings bei den 36 Vorrundenspielen nur mit einheimischen Fans. Von der UEFA gab es zunächst keine Reaktion.

In den K.o.-Spielen, für die Deutschland nach drei Vorrundenpartien in München ebenfalls den Standort wechseln müsste, sei „eine sehr begrenzte Anzahl reisender Fans“ angedacht, schrieb die „Times“ weiter. Die UEFA hatte am Mittwoch mitgeteilt, am ursprünglichen Plan mit zwölf über den Kontinent verteilten Städten als Gastgeber festhalten zu wollen.

Hintergrund einer möglichen Ticketbeschränkung könnte sein, dass eine allgemeine Zuschauerzulassung dadurch realistischer erschiene. Der Ticketprozess könnte in diesem Fall neu gestartet werden, wenn feststehe, wie viele Zuschauer die Städte bei der EM zulassen dürften. Über Fanszenarien will die UEFA Anfang April entscheiden. dpa

