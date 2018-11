Perfekter Abschluss

Reggio Emilia.Die Umarmung von Stefan Kuntz für Matchwinner Luca Waldschmidt fiel besonders lange aus. „Wir schließen das Jahr ungeschlagen ab. Das war echt ein richtig klasse Jahr für die U 21. Das macht einen letztendlich als Coach stolz“, sagte der 56-Jährige nach dem 2:1 im letzten Länderspiel des Jahres in Italien. Der umkämpfte Erfolg im zum EM-Härtetest ausgerufenen Klassiker steigerte beim Europameister die Lust auf die Endrunde in sieben Monaten noch etwas mehr.

„Wir freuen uns auf die EM nächstes Jahr und dann ist auch bisschen besseres Wetter in Italien“, sagte der Freiburger Waldschmidt, der das Spiel mit seinem Doppelpack nach Rückstand gedreht hatte. In den Stadionkatakomben in Reggio Emilia flachste er mit dem ebenfalls starken Dortmunder Mahmoud Dahoud, der in einem EM-Stadion auch schon die Endrunde vom 16. bis 30. Mai in Italien und San Marino ins Visier nahm. „Wir haben sehr viel Lust auf die EM. Wir sind heiß drauf“, sagte der 22-Jährige.

Gruppenauslosung am Freitag

Am Freitag werden in Bologna die Gruppen ausgelost, danach kann die Quartierfrage entschieden werden. Dazu werden Kuntz und sein Stab die reichlich vorhandenen EM-Kandidaten in den kommenden Monaten intensiv beobachten. „Wir werden eng an den Spielern dran sein“, sagte Kuntz.

Bei der Nominierung des Kaders, der den Titel von 2017 verteidigen soll, ist dann das Votum von Bundestrainer Joachim Löw entscheidend. „In dem Moment, wo Jogi sagt, er braucht die Spieler und sie können oben spielen, sind sie auch dort“, sagte Kuntz. „Grundsätzlich ist es unser Job, A-Nationalspieler auf ihrem Weg zu begleiten oder ihnen etwas mitzugeben.“ Potenzielle U-21-Spieler wie Leroy Sané, Julian Brandt und Timo Werner sind dem Nachwuchsbereich längst entwachsen. Bei Kai Havertz, Jonathan Tah oder Thilo Kehrer gelten andere Kriterien. „Joachim Löw wird entscheiden, welchem Spieler Turniererfahrung als Führungsspieler oder als Kapitän noch gut tut“, sagte Kuntz. dpa

