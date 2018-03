Pizarros Rückkehr nach Bremen

Anzeige

Bremen/Köln.Es war eine Überraschung, als der 1. FC Köln Ende September einen Oldie der Bundesligageschichte verpflichtete. Doch Claudio Pizarro fühlte sich keineswegs zu alt für die Fortsetzung seiner Karriere, die nach dem Aus bei Werder Bremen im Sommer 2017 eigentlich beendet war. Er wollte dem Traditionsverein mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung „in der aktuellen Situation weiterhelfen“.

Diese Situation hat sich nicht verändert: Bei Pizarros Verpflichtung war Köln Tabellenletzter und ist es vor der Rückkehr des 39 Jahre alten Peruaners am Montag (20.30 Uhr/Eurosport) nach Bremen noch immer. Schon deshalb hat sich der 39-Jährige viel vorgenommen: „Ich will Tore machen – und einen Sieg für den FC.“ Gelänge den Kölnern das, wären sie vor dem Hamburger SV Vorletzter und würden den Rückstand auf Relegationsplatz 16 auf fünf Punkte verkürzen. „Wir werden nicht aufgeben“, kündigte Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck an.