Plan B und C fehlt noch

Dortmund.Marco Reus hatte ein Lächeln auf den Lippen, wirkte aber nicht wirklich zufrieden. Die Freude über den Einzug in das Achtelfinale der Champions League war auch beim Dortmunder Kapitän nach der Nullnummer gegen den FC Brügge getrübt. Kritische Fragen nach der tristen Vorstellung, die dem Bundesliga-Primus die Tabellenführung in der Gruppe A kostete, hielt der Fußball-Nationalspieler jedoch für übertrieben. „Wir können nicht jeden Gegner aus dem Stadion fegen.“ Stattdessen verwies Reus auf die Mauertaktik des Gegners: „Ich schon enttäuscht, wenn ein Team, das noch Zweiter werden konnte, gar nichts für das Spiel macht.“

Zum wiederholten Mal tat sich die Borussia gegen eine gut gestaffelte Abwehrreihe schwer. Vor allen dann, wenn die Außenbahnen zugestellt werden, verliert das Angriffsspiel an Wucht. „Das müssen wir besser beherrschen und einfach schneller spielen. Solche Mannschaften müssen wir müde machen“, empfahl Trainer Lucien Favre am Tag danach. Ähnlich sieht es Reus: „Wir müssen daran arbeiten, gegen solche Gegner einen Plan B oder C zu entwickeln.“

Weitere Bollwerke drohen

Dem Dortmunder Schlüsselspieler schwant, dass es der Bundesliga-Tabellenführer künftig häufiger mit Bollwerken zu tun bekommt – möglicherweise schon wieder am Samstag: „Ich gehe davon aus, dass es gegen Freiburg ähnlich wird.“

Anders als zuletzt verwöhnte der Bundesliga-Primus seine Fans nicht mit erfrischender Offensivkunst, sondern sorgte mit tempoarmen Ballbesitzfußball für Langeweile. Roman Bürki machte aus seinem Frust keinen Hehl. „Ich bin enttäuscht. Wir hatten es in der Hand, weiter oben zu stehen, haben es aber leider nicht genutzt“, bekannte der Torhüter. „Wir wussten nichts mit dem vielen Ballbesitz anzufangen. Das ist nicht typisch für uns.“ dpa

