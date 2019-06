Plötzlich im Fokus

Udine.Einmal angekommen auf der großen Fußball-Bühne, wollte Marco Richter gar nicht mehr weg. „Dass ich jetzt kurz mal medial in der Mannschaft nach vorne gerückt bin, ist ein geiles Gefühl“, sagte der U-21-Fußballer vom FC Augsburg nach seinen zwei Toren beim 3:1 (1:0) im EM-Auftaktspiel der deutschen U 21 gegen Dänemark. Mit seiner Leistung hat sich der 21-Jährige plötzlich in den Fokus gespielt, musste als Matchwinner ein Interview nach dem nächsten geben. „Es ist nicht selbstverständlich, das Deutschland-Trikot tragen zu dürfen. Deswegen will ich jede Sekunde hier genießen“, sagte er.

Titelverteidiger Deutschland bescherte der Offensivspieler nach zähem Beginn der Partie mit seiner Leistung einen optimalen Turnierstart. Am Donnerstag soll gegen Serbien um Frankfurts Torjäger Luka Jovic der zweite Sieg folgen. Halbfinale, Olympia-Qualifikation, Endspiel und im Idealfall auch der Titel - so lauten die nächsten Ziele. „Ich will weitermachen, weiter Tore erzielen und dann am Ende den Pokal hochhalten“, kündigte Richter selbstbewusst an. In seinem allerersten Turnier-Spiel waren es seine ersten Tore für den DFB überhaupt.

Über Umwege zum DFB

Dass der Offensivspieler einmal die Chance auf einen Titel mit einer deutschen Nachwuchs-Auswahl bekommen würde, war vor wenigen Jahren nicht absehbar. Bis zur U 20 spielte Richter in keiner deutschen Nachwuchs-Auswahl. „Ich war in solchen Teams nie groß gefragt“, erinnert er sich. Beim FC Augsburg startete er vergangene Saison auch erst spät so richtig durch, erzielte am 29. und 30. Spieltag jeweils einen Doppelpack. dpa

