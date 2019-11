Pochettino auf dem Trainermarkt

München.Urplötzlich ist eine neue Option für den FC Bayern auf dem internationalen Trainermarkt aufgetaucht. Das Aus des auch in München geschätzten Argentiniers Mauricio Pochettino beim Champions-League-Gruppengegner Tottenham Hotspur löst zwangsläufig Gedankenspielen aus, auch wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister gerade erst Hansi Flick „mindestens“ bis zum Jahresende als Chefcoach ausgerufen hat. Aber was folgt im Winter? Oder im kommenden Sommer?

Gleich nach dem fulminanten 6:1 der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Nordirland sah sich Bayern-Profi Joshua Kimmich in der Frankfurter Arena mit dem Namen Pochettino konfrontiert. „Ich weiß nicht, ob er ein Kandidat für uns ist“, äußerte der 24-Jährige zurückhaltend. Kimmich sagte aber auch: „Er ist ein Top-Trainer.“ Diese Meinung ist unter den Bayern-Bossen konsensfähig. Rund um den spektakulären 7:2-Erfolg der Münchner beim letztmaligen Königsklassen-Finalisten in London am 1. Oktober äußerte sich auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge positiv über den Argentinier.

Philosophie passt

„Pochettino ist ein Mann, der ähnlich wie wir auf Ballbesitz, auf Offensivgeist spielt und sich nicht defensiv groß um den Gegner kümmert“, sagte Rummenigge auf der Anreise nach London. Wichtiger Zusatz: „Das ist bei uns eigentlich auch der Fall.“

Der FC Bayern sucht bekanntlich nach der Trennung von Niko Kovac einen Trainer, der eine Philosophie vertritt, die zum Verein und zur aktuellen Mannschaft passt. Rummenigge würdigte die Entwicklung der Spurs in fünf größtenteils erfolgreichen Jahren unter Pochettino so: „Tottenham ist ein Farbfleck in dieser Fußballwelt.“

Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll schon längere Zeit ein Fan des nicht deutsch sprechenden Südamerikaners sein. Er bezeichnete Pochettino auf dem jüngsten London-Trip als „guten Trainer“. Am Rande des Audi Cups im Sommer, bei dem Tottenham in der Münchner Arena die Bayern im Finale besiegte, sprach Salihamidzic mit dem 47 Jahre alten Ex-Profi. Die Zusammenarbeit zwischen Pep Guardiola und den Bayern (2013 bis 2016) wurde auch mal im Rahmen dieses Turniers angebahnt.

Tottenham handelte übrigens schnell: Der Portugiese José Mourinho (zuletzt Manchester United) wurde am Mittwoch als neuer Chefcoach präsentiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019