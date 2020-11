Podolski im Haie-Trikot?

Köln.Der einstige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (Bild) will die Fußballschuhe gegen Schlittschuhe tauschen – zumindest für kurze Zeit. Wie die Kölner Haie am Freitag mitteilten, hat er dem DEL-Club aus seiner Heimatstadt eine ungewöhnliche Wette angeboten. „Wenn ihr es schafft, die 100 000er-Marke an verkauften #immerwigger-Tickets zu knacken, werde ich Spieler der Kölner Haie“, wird der 35 Jahre Profi vom türkischen Club Antalyaspor zitiert. Haie-Chefcoach Uwe Krupp sieht dem möglichen Gastspiel mit Vorfreude entgegen: „Durch seinen späten Einstieg kommt da selbst mit seinen athletischen Voraussetzungen einiges auf ihn zu. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt.“

Mit seinem Angebot will Podolski die Aktion der Haie unterstützen. Der Verkauf der symbolischen Eintrittskarten läuft seit dem 28. Oktober und soll dazu beitragen, den Eishockey-Standort Köln zu sichern. „Auch dank der fantastischen Unterstützung der Dauerkarten-Fans, die dem Verein zu einem Großteil den vollen Kaufbetrag ihrer Saisonkarte als Spende überlassen haben, fehlt uns zum Ziel, die 100 000er-Marke zu erreichen, nun noch der Gegenwert von etwa 14000 #immerwigger-Tickets“, teilten die Kölner mit.

„Gemeinsam schaffen wir das!“, kommentierte Podolski, der sich bereits in der Vergangenheit als Botschafter der Eishockey-WM 2017 engagiert hatte. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020