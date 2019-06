Pokalfinale mitten in der Vorbereitung

Wiesbaden.Nach dem gelungenen ersten Test gegen die SG Sonnenhof-Großaspach geht der SV Wehen Wiesbaden in die zweite Vorbereitungswoche – und in sein letztes Pflichtspiel 2018/2019. Der Zweitliga-Aufsteiger bestreitet am Dienstag (19 Uhr) in Wetzlar das hessische Pokalfinale gegen den KSV Baunatal. „Wir wollen das Ding natürlich holen“, sagte Torjäger Manuel Schäffler. Die Trainingsarbeit für die neue Saison soll durch die Pokalpartie jedoch nicht beeinträchtigt werden.

Schließlich hat Trainer Rüdiger Rehm nur fünf Wochen, um den SVWW fit für die neue Spielklasse zu machen. Und für die erste Runde im DFB-Pokal ist Wiesbaden (gegen den 1. FC Köln) ebenso wie Baunatal (gegen den VfL Bochum) ohnehin qualifiziert. Gegen den Drittligisten Großaspach trafen am Samstag vor 500 Zuschauern auf dem Halberg Moritz Kuhn (19.), Daniel-Kofi Kyereh (55.), Marvin Ajani (82.) und Phillip Tietz (89.) zum 4:2-Sieg.

Rehm wechselte zur Pause komplett durch, insgesamt kamen auch zehn Neuzugänge zum Einsatz. „Im Großen und Ganzen war es nach zwei Tagen ein gelungener Test“, sagte Rehm. „Sie mussten sich quälen – das haben sie gemacht.“ lhe

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019