Pokalschreck Bayer im Halbfinale

Leverkusen.Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben als erstes Team das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Außenseiter warf am Dienstag im Viertelfinale überraschend die TSG 1899 Hoffenheim mit einem 3:2 (1:1/0:1)-Sieg nach Verlängerung aus dem Wettbewerb. Die Hoffenheimerinnen gingen durch Maximiliane Rall in der 42. Minute in Führung. Doch Milina Nikolic (66.) brachte die Werkself in die Verlängerung. Ivana Rudelic sorgte (92./112.) mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit der Verlängerung (120.+2) konnte Hoffenheims Tabea Waßmuth nur noch verkürzen. Bayer hatte im Achtelfinale bereits den 1. FFC Frankfurt mit 1:0 besiegt.

Die übrigen drei Viertelfinal-Partien finden am Mittwoch statt. Zweitliga-Club Arminia Bielefeld empfängt den Bundesligisten SC Sand (Anpfiff 13 Uhr/DFB-TV), Turbine Potsdam besitzt Heimrecht gegen die SGS Essen (13.15/WDR und rbb), und Zweitligist FSV Gütersloh hat den Favoriten und Titelverteidiger VfL Wolfsburg (19/DFB-TV) zu Gast. Die Halbfinals steigen am 10. und 11. Juni, das Finale in Köln ist für den 4. Juli geplant. dpa/red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.06.2020