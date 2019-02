Popp fehlt bei Neustart

Laval.Vor ihrem Debüt auf der Bank der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist Martina Voss-Tecklenburg auch ein wenig mulmig. „Es ist eine große Freude, dass es endlich losgeht“, sagt die 51-Jährige vor ihrer Länderspiel-Premiere als Bundestrainerin in Laval im Test gegen Frankreich. Sie mache gerade „alle Gefühlslagen“ durch, „und natürlich ist auch Anspannung da“, sagt sie. Spätestens mit dem Anpfiff im Stade Francis-Le-Basser heute um 21 Uhr (Eurosport) soll die Aufregung aber verflogen sein.

Dann wird MVT, wie sie genannt wird, fokussiert und lebendig, mit wild fuchtelnden Armen, ihre Elf an der Seitenlinie dirigieren. 18 000 Fans haben Platz in der wohl ausverkauften Arena. Viele Augen, Objektive und Kameras werden auf die Hoffnungsträgerin gerichtet sein. Schließlich wird von der Duisburgerin nicht weniger erwartet, als dass sie die DFB-Auswahl zurück in die Weltspitze führt und eine neue Erfolgsära des deutschen Frauenfußballs begründet. Spielführerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg fehlt. „Sie ist noch nicht ganz fit“, sagte Voss-Tecklenburg. dpa

