Proben für den Ernstfall

Offenbach.Die deutsche U 21 will nach dem gelösten EM-Ticket schon einmal für den Ernstfall im nächsten Jahr proben. „Jetzt beginnt für uns die Vorbereitung auf die EM 2019 in Italien. Wir freuen uns auf zwei hochklassige Gegner, gegen die wir personell und taktisch einiges ausprobieren möchten“, sagte Trainer Stefan Kuntz (Bild). Die Niederlande an diesem Freitag (20 Uhr/Eurosport) in Offenbach und Italien am Montag (18.30 Uhr/Eurosport) in Reggio Emilia sind die namhaften Gegner des Europameisters.

„Im letzten Heimspiel des Jahres wollen wir eine gute Leistung für unsere Fans zeigen“, sagte Mahmoud Dahoud. Der Dortmunder ist wie Waldemar Anton (Hannover 96), Suat Serdar (Schalke 04), Pascal Stenzel (SC Freiburg) und Svend Brodersen (St. Pauli) zurück im Aufgebot. Törles Knöll vom 1. FC Nürnberg reiste erstmals zur U 21 und könnte der 29. Debütant seit dem EM-Titel im Jahr 2017 werden. Verletzt fehlt Arne Maier (Hertha BSC).

Nach dem Spiel am Montag in Norditalien wird Kuntz gespannt auf die EM-Auslosung am kommenden Freitag in Bologna blicken. Dann ist klar, wer vom 16. bis 30. Juni bei der Endrunde in Italien und San Marino Gegner für den Titelverteidiger ist.

Mit 25 Punkten aus zehn Spielen löste die Kuntz-Auswahl souverän das Ticket. Ebenso qualifiziert sind Kroatien, Spanien, Dänemark, England, Belgien, Serbien, Rumänien und Frankreich. Italien ist als Gastgeber gesetzt. Griechenland gegen Österreich und Polen gegen Portugal spielen die restlichen beiden Startplätze aus. dpa (Bild: dpa)

