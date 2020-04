Profis dürfen trainieren

Stuttgart.Die Zeit des individuellen Heimtrainings ist für Profisportler in Baden-Württemberg von der kommenden Woche an vorbei. Die Fußballer des VfB Stuttgart, Karlsruher SC, SC Freiburg oder der TSG Hoffenheim dürfen ebenso wie andere Berufsathleten wieder in ihre Trainingsstätten zurückkehren.

Am Montag soll nun geklärt werden, an welchem Tag genau der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Diese Ausnahmeregelung gilt „unter Beachtung strengster Abstands- und Hygiene-Auflagen und in Kleingruppen“, wie es in einer Mitteilung des Sozialministeriums am Sonntag heißt.

„Wie für andere Berufstätige wie etwa Handwerker gilt auch für das Training von Profi-Sportlern: Bitte unbedingt räumlichen Abstand voneinander halten, ausschließlich alleine oder in Kleingruppen arbeiten, alle Hygienevorschriften akribisch befolgen“, betonte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020