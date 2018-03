Anzeige

Wichtige Mittelfeldachse

Auch Real-Coach Zinédine Zidane hat zwei angeschlagene Spieler im Team – Weltmeister Toni Kroos sowie Mittelfeldstar Luka Modric, „die beiden Fußballer, die die Mannschaft erst funktionieren lassen“, wie das Sportblatt „Marca“ meint. Beide trainieren nach drei Wochen Pause zwar seit Sonntag wieder. Ob sie aber spielen werden, wird sich wohl erst in letzter Minute entscheiden. Kroos hatte sich im Hinspiel eine Dehnung des Außenbandes im linken Knie zugezogen. Der Mittelfeldachse mit dem Weltmeister und dem Kroaten Modric kommt in der Partie aber eine Schlüsselrolle zu.

Die Königlichen reisten aber immerhin gestärkt durch den relativ mühelos errungenen 3:1-Erfolg in der Primera División über den FC Getafe nach Paris. Superstar Cristiano Ronaldo hatte dabei gleich zwei Treffer für den spanischen Rekordmeister erzielt. „Er ist in Paris dabei, und ich bin froh, denn er erlebt gerade einen sehr guten Moment – das müssen wir nutzen“, sagte Zidane, der erstmals als Trainer in seiner französischen Heimat antritt.

In Paris wird derweil darüber gerätselt, wie lange Neymar ausfallen wird. Der Mannschaftsarzt der brasilianischen Nationalelf, Rodrigo Lasmar, hatte von einem Knochenbruch gesprochen. Damit könnte die Zwangspause bis zu drei Monate dauern. Er würde dann erst kurz vor der WM in Russland wieder einsatzfähig sein und könnte in dieser Saison kaum noch für PSG spielen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.03.2018