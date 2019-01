Punktabzug für SG Hüttenfeld

Ried.Das Urteil im Fall des abgebrochenen C-Liga-Punktspiels zwischen der SG Hüttenfeld und Eintracht Bürstadt II ist gefallen. Wie das Kreissportgericht Groß-Gerau am Dienstagabend nach der dreistündigen Verhandlung in Riedstadt-Goddelau entschied, wird die Partie mit 3:0 für Hüttenfeld gewertet. Wegen rassistischer Beleidigungen von Zuschauern auf dem Hüttenfelder Sportplatz in Richtung des farbigen Bürstädter Spielers Joel Wayita-Makamba, die das Groß-Gerauer Sportgericht als erwiesen ansah, erhält der Tabellenführer der C-Klasse jedoch einen Drei-Punkte-Abzug und eine Geldstrafe über 250 Euro.

Auch das Verhalten der Bürstädter Reserve, die beim Ried-Duell am 2. Dezember des vergangenen Jahres nach einem Vorfall in der 83. Minute eigenmächtig vom Platz gegangen war (wir berichteten), wurde geahndet. Eintracht-II-Spielertrainer Amir Nur, der seine Elf vom Feld beordert hatte, erhielt eine Geldstrafe über 100 Euro. Wayita-Makamba, der zweimal nach offenkundigen Beleidigungen von Zuschauern auf dem Hüttenfelder Sportplatz das Spielfeld verlassen hatte und unmittelbar vor dem Abbruch in eine kurze Rangelei mit einem Zuschauer involviert war, wurde für drei Pflichtspiele gesperrt. Die Bürstädter Eintracht muss außerdem als Verursacher des Spielabbruchs 100 Euro zahlen. Die Verfahrenskosten teilen sich die Vereine zur Hälfte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Clubs können innerhalb von sieben Tagen in Berufung gehen. Eintracht-Vorsitzender Rainer Beckerle schließt dies aber für seinen Verein aus.

„Die Eintracht hat bereits Rechtsmittelverzicht erklärt. Wir können mit dem Urteil gut leben, denn wir stehen zu dem, was wir falsch gemacht haben und sind bereit, die Konsequenzen zu tragen – völlig unabhängig davon, ob die Reaktion meiner Spieler menschlich nachvollziehbar ist“, betonte Beckerle und ergänzte: „Mir war es wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Das haben Trainer Amir Nur und Joel Wayita-Makamba vorbildlich getan, indem sie vor dem Sportgericht zu ihrem Fehlverhalten gestanden und Reue gezeigt haben. Wir werden daraus lernen. So einen Vorfall wird es bei uns nicht mehr geben. Das habe ich Amir in einem langen persönlichen Gespräch deutlich gemacht.“

Geht die SGH in Berufung?

Ob die SG Hüttenfeld in Berufung gehen wird, ist unklar. Der Verein wollte sich dieser Zeitung gegenüber nicht zum verkündeten Urteil äußern. Sollte die SGH diesen Schritt gehen, würde der Fall vor das Verbandsgericht des Hessischen Fußball-Verbands kommen, der dann ein abschließendes Urteil fällt. Bei einer Berufung müsste die SG Hüttenfeld einen Vorschuss über 150 Euro leisten. Dass der Fall am Dienstag vor einem neutralen Gericht aufgerollt wurde, war übrigens kein Zufall: Am Kreissportgericht Bergstraße fungiert Eintracht-Boss Beckerle als Vorsitzender.

Das Sportgericht in Groß-Gerau akzeptierte die nicht satzungskonformen, aber „menschlich vertretbaren“ Begleitumstände der Entscheidung Nurs, seine Elf beim Stand von 0:2 vom Feld zu nehmen. Nach Informationen dieser Zeitung wurde der von den Bürstädtern erzwungene Abbruch deshalb als leichter Fall eingestuft. Aus denselben Gründen sah das Gericht etwa von einem Tätigkeitsverbot für den Trainer ab.

Strafmildernd wirkte sich zudem aus, dass Nur und Wayita-Makamba Reue und Kooperationsbereitschaft gezeigt haben. Außerdem bestätigten mehrere Zeugen die Bürstädter Darstellungen – darunter der aus Lampertheim stammende Schiedsrichter Tobias Kleiner, der beim Derby als neutraler Zuschauer vor Ort war und einen Sonderbericht einreichte.

Bei Gastgeber Hüttenfeld beließ es das Sportgericht nicht bei der Mindeststrafe von 100 Euro, die für solche Fälle vorgesehen ist, sondern hob das Strafmaß auf einen Punkteabzug und eine höhere Geldstrafe an. „Daraus lässt sich ableiten, dass es nicht nur um Lappalien ging“, meinte Bürstadts stellvertretender Abteilungsleiter und 1b-Spieler Nikos Theodoridis.

