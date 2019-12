Quaison bringt die Mainzer aus der Gefahrenzone

Bremen.Vor dem letzten Spiel des Jahres ist die vorweihnachtliche Stimmung beim FSV Mainz 05 etwas entspannter. Durch den 5:0 (4:0)-Erfolg im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen haben sich die Mainzer in der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga etwas Luft verschafft und werden auf keinen Fall auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Entsprechend erleichtert war die Stimmung bei den Rheinhessen. „Wir wollen so schnell wie möglich da unten raus. Da haben wir heute einen großen Schritt getan. Jetzt heißt es dranzubleiben“, sagte Abwehrspieler Alexander Hack.

Präsenter und konsequenter

Besonders die Art und Weise, wie er und seine Teamkollegen an der Weser auftraten, nötigte Respekt ab. Dabei trennte beide Teams vor dem Anpfiff nur ein Punkt. Doch Mainz war von Beginn an präsenter, gewann die Zweikämpfe, nutzte seine Chancen.

Und das in einer Partie, wo so viel auf dem Spiel stand, wie auch Sportdirektor Rouven Schröder befand. Das zweite Tor sei psychologisch ein ganz wichtiger Faktor gewesen. „Es war wichtig, die Gunst der Stunde zu nutzen. Wir haben bis zum Schluss das Spiel kontrolliert und das ist in so einer Phase nicht selbstverständlich“, lobte Schröder.

Vor 37 720 Zuschauern war Robin Quaison (Bild) mit seinen drei Treffern (10., 19., 38. Minute) der Mann des Tages. Der eingewechselte Jean-Philippe Mateta traf noch zum 5:0 (81.). Das zweite Tor war ein gemeinschaftliches Eigentor von Milos Veljkovic und Bremens Torwart Jiri Pavlenka (15.). „Fußball ist manchmal gnadenlos. Der Moment war auf unserer Seite, ein sensationelles erstes Tor. Dann bekommen wir das Zweite. Das ist so, wie man es sich wünscht“, resümierte Coach Achim Beierlorzer.

Der 52-Jährige sieht sein Team auf einem guten Weg. „Wir haben viel Potenzial. Wenn wir das auf den Platz bringen und die Momente auf unsere Seite ziehen, dann werden wir die Klasse definitiv halten“, prophezeite der Coach.

Zunächst wollen die Mainzer aber zum Hinrundenschluss am Samstag gegen Bayer Leverkusen weiter punkten. „Es war wichtig nach zwei Niederlagen, dass wir so zurückgekommen sind. Jetzt freuen wir uns zum Abschluss auf Leverkusen“, sagte Schröder. Bei einem Erfolg könnten die Mainzer sich noch weiter aus der Gefahrenzone absetzen und beschwingt Weihnachten feiern. dpa

