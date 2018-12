Rätselhaftes Freiburg

Freiburg.Der SC Freiburg ist sich selbst ein Rätsel. Gegen die Spitzenteams der Fußball-Bundesliga zeigte der Sport-Club in dieser Saison zum Teil begeisternde Leistungen. Gegen die Krisenclubs dagegen auffällig oft erschreckend schlechte. „Eines der schwächsten Spiele seit ich mit meinen Kollegen Trainer bei den Profis bin“ – so sah es Christian Streich nach dem 0:2 beim bisherigen Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf. Immerhin arbeitet Streich schon fast sieben Jahre als Chefcoach der Breisgauer und hat in dieser Zeit viel gesehen. Eine Erklärung für den Auftritt seines Teams in Düsseldorf fand aber auch er nicht.

„Ich weiß nicht, warum“, meinte der 53-Jährige. Er hat auch nicht viel Zeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Denn am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es gegen Hannover – den neuen Tabellenletzten. Mut macht den Freiburgern derzeit nur, dass sie immerhin wieder ein Heimspiel haben. „Das gibt uns immer wieder Kraft“, sagte Linksverteidiger Christian Günter. „Mittwoch ist ein anderes Spiel und wir werden darauf brennen, es wieder gut zu machen.“

Probleme mit dem Ball

Die erstaunlichen Leistungsschwankungen dürften in der Vorbereitung auf dieses Spiel aber zum Thema werden. Gerade eine Woche ist es her, dass der SC im eigenen Stadion RB Leipzig mit 3:0 besiegt hat. Nicht erst in dieser Partie hatte sich angedeutet, dass sich Streichs Mannschaft deutlich wohler gegen favorisierte Mannschaften fühlt. Die Freiburger mögen es, sich zurückzuziehen, dem Gegner das Spiel zu überlassen, um dann bei Ballgewinn schnelle Umschaltmomente zu kreieren. Die Probleme dagegen treten auf, wenn dem SC selbst die meiste Zeit der Ball überlassen wird.

„Wir hatten viel Ballbesitz“, analysierte Günter. Und das scheint Streichs Mannschaft derzeit überhaupt nicht zu liegen. Ändern wird sich das aber vermutlich auch gegen die schwer kriselnden Hannoveraner nicht. „Kritisch, aber konstruktiv“ wolle er die Pleite in Düsseldorf nun aufarbeiten, sagte Streich. dpa

