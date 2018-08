Rangnick betreibt mit Leipzig großen Aufwand

Anzeige

Göteborg.Selbst für Perfektions-Liebhaber Ralf Rangnick zählte nur eins. „Das war natürlich nicht unser bestes Spiel. Aber Hauptsache, wir sind weiter“, resümierte der Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig und hob nach dem nur bedingt appetitlichen Fußball-Happen von Göteborg mit seiner Mannschaft wieder Richtung Trainingslager ab.

Rangnick stimmt seinen Kader schon in der Vorbereitung auf die Stresswochen ein, die noch lange anhalten sollen. „Wir machen den ganzen Aufwand nicht, um irgendwann ehrenvoll auszuscheiden“, sagte er. In der nächsten Runde trifft RB am kommenden Donnerstag daheim auf CS Universitatea Craiova, eine Woche später findet das Rückspiel in Rumänien statt. Danach kämen noch zwei Play-off-Spiele (23./30. August), ehe die Teilnahme an der Gruppenphase feststeht.

Nicht nur wegen der noch ausstehenden maximal vier Spiele bis zum Einzug in die Europa League, in der die Leipziger unter Rangnicks Vorgänger Ralph Hasenhüttl in der vergangenen Saison bis ins Viertelfinale gekommen waren, soll es eine intensive Saison werden. RB will auch im DFB-Pokal diesmal weit kommen, 2016 scheiterte Leipzig in der ersten Runde (an Dynamo Dresden), 2017 in der zweiten (am FC Bayern). Und in der Liga will Rangnick seinem Nachfolger Julian Nagelsmann am liebsten einen Champions-League-Platz übergeben.