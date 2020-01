Rangnick knöpft sich Poulsen vor

Leipzig.In der Friseur-Affäre beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat nun auch Ex-Trainer Ralf Rangnick die Spieler zurechtgewiesen. Der 61-Jährige führte vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) unter anderem mit Yussuf Poulsen Einzelgespräche. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Trainer Julian Nagelsmann bestätigte Rangnicks Vorgehen am Donnerstag in Leipzig. „Ralf muss mich nicht um Erlaubnis fragen, um mit einem seiner früheren Spieler zu sprechen. Er hat ja keine taktischen Anweisungen gegeben“, sagte Nagelsmann.

Rangnick hatte sich bereits Mitte der Woche darüber fassungslos gezeigt, dass RB-Spieler am Tag vor der Niederlage in Frankfurt einen Londoner Friseur ins Teamhotel hatten einfliegen lassen. Einer der neun Spieler war Poulsen, den Rangnick 2013 als 19-Jährigen aus Dänemark nach Leipzig geholt hatte. dpa

