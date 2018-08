Anzeige

Leipzig.Der mögliche Wechsel von Bayerns Nationalspieler Sebastian Rudy sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem am Dienstag bereits der Transfer des 28-Jährigen vom deutschen Rekordmeister München zu Ligakontrahent Leipzig als fix vermeldet worden war, übte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick massive Kritik an der Berichterstattung. „Wenn ich jemandem erkläre, der vorher noch nie was von Fake News gehört hat, dann ist das, was gestern durch den SWR verbreitet wurde, die Mutter aller Fake News im Fußball“, sagte der 60-Jährige. Der nach Medienberichten um Rudy buhlende FC Schalke 04 hielt sich zeitgleich bedeckt.

Der SWR blieb bei seiner Darstellung und bestätigte, dass es nach Informationen des Senders Verhandlungen gab und Einigkeit über einen Wechsel bestanden haben soll.

Nach Informationen anderer Medien soll es aber bisher noch keinen Kontakt zwischen Leipzig und Rudys Arbeitgeber gegeben haben. „Ich kann allen klar noch mal sagen, Sebastian Rudy wechselt nach derzeitigem Stand bisher nicht zu Leipzig“, sagte Rangnick.