Rasant nach unten

Mainz.Aufgebracht schob Rouven Schröder die Schutzmaske runter zum Kinn, um ungedämpft den Ärger vom obersten Tribünenrang ins leere Stadion zu schreien. „Ich bin total angefressen und enttäuscht“, schimpfte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 nach dem 0:1 (0:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach dem Abpfiff weiter. In Rage hatte ihn in der 68. Spielminute gebracht, dass Taiwo Awoniyi von TSG-Torwart Oliver Baumann zu Fall gebracht wurde, dies aber ungeahndet blieb. Schröder: „Ein klarer Elfmeter.“

Nicht anders sah die umstrittene Szene sein Trainer Achim Beierlorzer. „Wenn ein Torwart aus dem Tor rausgeht und in den Spieler reingrätscht, da muss es Elfmeter geben“, meinte er. Auch für den nigerianischen Stürmer Awoniyi („Hundertprozentig ein Elfmeter“) war die Sache klar, „denn er hat mein Bein getroffen“. In der Zeitlupen-Wiederholung der Szene konnte man jedoch sehen, dass Baumann im Zweikampf an der Grundlinie zurückgezogen hatte und der Mainzer ohne Berührung fiel.

Für die Rheinhessen wird es nach der 17. Niederlage dieser Saison im Tabellenkeller immer düsterer. Allein dank der 0:5-Niederlage von Fortuna Düsseldorf in München sind sie mit 28 Punkten einen Zähler vom Relegationsplatz, aber auch nur drei vom Vorletzten Werder Bremen entfernt. dpa

