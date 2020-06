Raus aus dem Stimmungstief

Paderborn.Die 45-minütige Fußballshow tat Lucien Favre sichtlich gut. Fröhlich klatschte der Trainer von Borussia Dortmund seine Spieler mit der Faust ab und konnte fünf Tage nach der bitteren Niederlage im Liga-Gipfel gegen den FC Bayern wieder lachen. Bis die Enttäuschung über den höchstwahrscheinlich erneut verpassten Titel komplett überwunden ist, wird es noch ein wenig dauern. Doch mit einem halben Dutzend Tore machte der BVB gegen den SC Paderborn einen ersten Schritt aus dem Stimmungstief.

Der überragende Dreifachtorschütze Jadon Sancho, der zusammen mit Achraf Hakimi ein deutliches Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus setzte, Thorgan Hazard & Co. sorgten mit ihrer Spielfreude und Effizienz im zweiten Durchgang dafür, dass die Debatten um Favres Zukunft erst einmal weniger werden. Durch das 6:1 machte der BVB zudem den ersten Schritt in Richtung neues Saisonziel. Platz zwei festigen, die Champions-League-Qualifikation so schnell wie möglich klar machen – so lautet der Plan B. Und ein ganz kleines bisschen Resthoffnung gibt es dann vielleicht doch noch.

Noch ein kleines Fünkchen

„Es wird brutal schwer“, sagte Favre zum Titel-Thema. Der 62-Jährige sprach gewohnt wenig über die Situation in der Tabelle und richtete seinen Blick ganz typisch auf die einzelnen Aufgaben. „Wir haben noch fünf Spiele. Das nächste Spiel ist das Wichtigste. Es wird gegen Berlin sehr schwer für uns.“ Die unter Trainer Bruno Labbadia wiedererstarke Hertha dürfte den BVB am Samstag mehr fordern als Paderborn.

Für Favre dürfte die Woche bis dahin ruhiger werden, als die ersten Tage nach dem vermutlichen Titel-Knockout beim 0:1 am Dienstag gegen München. Kritiker sprachen dem Schweizer zum wiederholten Male die Fähigkeit ab, mit seinen Teams Titel zu gewinnen. Zudem waren Aussagen Favres als Rücktrittsgedanken gedeutet worden. Der Coach selbst und der BVB hatten Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied des Fußball-Fachmanns zurückgewiesen. Die BVB-Spieler trugen nun ihren Teil zur allgemeinen Lage-Beruhigung bei. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020