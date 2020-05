RB vergibt Sieg gegen Hertha

Leipzig.RB Leipzig hat gegen die Geister-Überflieger von Hertha BSC den nächsten Dämpfer kassiert und kann die Jagd auf Spitzenreiter Bayern München wohl endgültig abhaken. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kam gegen die Berliner am Mittwoch nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste damit den Sprung auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga. Sechs Spieltage vor Schluss hat Leipzig neun Punkte Rückstand auf die Bayern. Hertha bleibt unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia nach zuvor zwei Siegen ungeschlagen.

„Natürlich sitzt der Frust tief, heute lag es auf dem Silbertablett, wir haben es nicht genommen“, sagte Nagelsmann und kritisierte, dass Hertha zwei Tage mehr zur Regeneration hatte. „Ich will kein Alibi suchen, trotzdem verstehe ich die Spielansetzung nicht. Hertha am Freitag, wir am Sonntag, dann bekommen wir das erste Spiel am Mittwoch.“

Mit einem Sieg wollte Leipzig nicht nur an Borussia Dortmund vorbeiziehen, sondern auch die Patzer der Konkurrenten aus Leverkusen und Mönchengladbach im Kampf um die Qualifikation für die Champions League nutzen. Zunächst rannte RB dem Rückstand durch Marko Grujic (10. Minute) hinterher, den Lukas Klostermann (24.) egalisierte.

In Unterzahl, Nationalspieler Marcel Halstenberg (63.) hatte die Gelbe-Rote Karte gesehen, traf Patrik Schick (68.) dank eines kapitalen Fehlers von Hertha-Torhüter Rune Jarstein. „Rune hat uns oft den Arsch gerettet, den Ausgleich haben wir für ihn gemacht“, sagte Teamkollege Maximilian Mittelstädt. Per Foulelfmeter glich der eingewechselte Stürmer Krzysztof Piatek (82.) für den Hauptstadtclub aus. „Ich bin glücklich. Wir haben ein wichtiges Unentschieden in einem schweren Spiel geholt“, sagte der Pole. „Ich hoffe, dass wir diese Leistung wiederholen können.“

Dagegen war Leipzigs Peter Gulacsi bedient. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht und müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein. Das war das Maximum heute“, gab der RB-Torhüter zu. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020