Real Madrid – die Könige des Geldes

London.Branchen-Krösus Real Madrid hat als erster Fußball-Verein eine Dreiviertelmilliarde Euro umgesetzt – Rekordmeister Bayern München steigerte seine Erlöse in der Saison 2017/2018 erstmals auf mehr als 600 Millionen Euro. Die „Königlichen“ führten das Geld-Ranking nach ihrem dritten Champions-League-Sieg in Serie mit 750,9 Millionen Euro deutlich an, wie die Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte zeigten. FC Barcelona hat rund 60 Millionen weniger umgesetzt.

Die Bundesligisten Bayern, Borussia Dortmund (317 Millionen) und Schalke 04 (243,8) behaupteten ihre Positionen unter den Top 20. Am prominentesten vertreten ist erneut die englische Premier League mit gleich neun Clubs unter den finanzstärksten 20 Vereinen. „In England hast du fünf, sechs, sieben Clubs in der Weltspitze, die nicht nur in England bekannt sind, sondern weltweit“, sagte der ehemalige Arsenal-Spieler Lukas Podolski.

Riesiges Gefälle bei TV-Geldern

Umsatzstärkster deutscher Verein bleibt FC Bayern mit einem Umsatz von knapp 630 Millionen – die Münchner gehören damit zu den vier Fußballvereinen weltweit, die mehr als 600 Millionen Euro umgesetzt haben. Im Vergleich zur Saison 2016/17 verbesserten sie ihr Ergebnis um mehr als 40 Millionen.

Auch wenn die Bundesliga in den europäischen Wettbewerben in der Hinrunde dieser Saison deutlich besser abschnitt als noch in der Vorserie, warnt Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL): „Jedem sollte klar sein: Wenn wir uns dem globalen und digitalen Wettbewerb nicht stellen, dann stellt der Wettbewerb uns.“ Zudem gebe es in Zukunft viele Herausforderungen, zum Beispiel den sich verschärfenden Wettbewerb um Sponsoren auf nationaler und internationaler Ebene.

Enorm sind die Unterschiede bei den TV-Geldern. Der FC Chelsea schied bereits im Achtelfinale der Champions League aus und wurde in der vergangenen Premier-League-Saison nur Fünfter – dennoch bekamen die Blues über 50 Millionen Euro mehr als die Bayern, die bis ins Halbfinale der Champions League kamen und deutscher Meister wurden. dpa

