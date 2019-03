Real Madrid liegt Zidane zu Füßen

Madrid.Ein Aufschrei ging durch das in die weißen Vereinsfarben getauchte Madrider Bernabéu-Stadion, als der Sprecher seinen Namen ins Rund rief: „Zinédine . . .“, setzte er an, und Zehntausende Real-Fans vollendeten mit einem ohrenbetäubenden „ZIDANE!“. Wie ein Stoßgebet klang das, ein Seufzer der Erleichterung nach einer Saison, die das aus allen großen Turnieren gekickte Starensemble so schnell wie möglich vergessenmachen möchte.

„Im makellosen Anzug, mit seiner charakteristischen Ernsthaftigkeit und von Spielbeginn an auf den Füßen – Zinédine Zidane kehrt ins Stadion Santiago Bernabéu zurück, als wäre er nie fort gewesen“, schwärmte die Zeitung „El Mundo“.

Die Rückkehr des Franzosen auf die Real-Trainerbank nach nur neun Monaten war erst in der vergangenen Woche bekannt geworden. „Viel hat sich nicht verändert, ich fühle mich hier immer wie zu Hause“, betonte Zidane, der den Rekordmeister von 2016 bis 2018 zu drei Champions-League-Titeln in Folge geführt hatte. Für ihn war es ein Comeback nach Maß: Mit 2:0 besiegten die Königlichen Celta Vigo. dpa

