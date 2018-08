Real Madrid muss sich neu erfinden

Madrid/Barcelona.Für den spanischen Fußball bricht am Wochenende eine neue Ära an – die erste Spielzeit der Primera División nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo. „Er hat gezeigt, dass er der Beste der Welt ist, aber das ist in der Vergangenheit und wir dürfen nicht weiter über ihn nachdenken“, sagte Mittelfeldstratege Casemiro von Real Madrid kurz vor Saisonstart mit Blick auf den früheren Teamkollegen, der nun bei Juventus Turin unter Vertrag steht. „Wir müssen jetzt über die reden, die geblieben sind.“

Immerhin, das sind ebenfalls weltbekannte Akteure wie Sergio Ramos, Gareth Bale, Toni Kroos oder Luka Modric. Aber Real muss sich ohne den portugiesischen Torgaranten trotzdem erst einmal neu erfinden, hatte der Weltfußballer doch neun Jahre lang das Feld und die Schlagzeilen beherrscht. CR7 hinterlässt eine Lücke, die noch geschlossen werden muss: Einen namhaften Nachfolger konnte der Rekordmeister bisher nicht verpflichten.

„Real Madrid und seine Bosse wissen, dass die derzeitige Mannschaft verbessert werden muss“, schrieb die Sportzeitung „Marca“. Genügend Geld sei in den Kassen - aber der Wunschkandidat stehe nicht parat: Neymar. Die Königlichen hofften noch immer, den Brasilianer von Paris Saint-Germain nach Madrid zu holen, so das Blatt.

Barcelona plant die Attacke

Die Trainerfrage ist derweil geklärt: Nach dem Abgang von Zinédine Zidane hat Spaniens Ex-Nationalcoach Julen Lopetegui das Amt übernommen. Die Generalprobe vor dem LaLiga-Start ging allerdings gründlich daneben: Am Mittwoch kassierte Real eine 2:4-Pleite im Finale des Uefa-Supercups gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid – spanische Medien sprachen schon vom „Untergang“ des Starensembles. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen und unsere Energie zurückgewinnen, weil am Sonntag der Kampf um den wichtigsten Titel startet. Für mich ist das die Liga“, sagte Lopetegui. Morgen spielt Real im Bernabéu-Stadion gegen den FC Getafe – eine lösbare Aufgabe. Auch auf europäischem Parkett hoffen „Los Blancos“ trotz der Ronaldo-Lücke zu glänzen. Es wäre dies der vierte Titel in Folge.

Dies will der Erzrivale und Meister FC Barcelona mit seinem Star Lionel Messi verhindern: Die wichtigste Club-Trophäe soll erstmals seit 2015 wieder nach Katalonien. Neuzugang Arturo Vidal, der vom FC Bayern kam, sprach Klartext: „Darum haben sie mich hergeholt: Um die Champions League zu gewinnen. Ich bin motiviert, mich in Bestform zu zeigen, denn das ist unser Ziel.“ Neben dem Chilenen hat Coach Ernesto Valverde zwei neue Jungstars im Kader: Den Brasilianer Arthur (22) und den Franzosen Clement Lenglet (23). Erst vor wenigen Tagen bewies das Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen beim 2:1-Erfolg im Finale des spanischen Supercups, wie gut es schon zu Saisonbeginn in Form ist. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembele erzielte ein Tor.

Das erste direkte Kräftemessen zwischen Barça und Real in der Liga findet am 28. Oktober im Camp Nou statt. Die Saison endet am 19. Mai – aber bis dahin könnte zumindest eines der beiden Teams auch ortstechnisch Geschichte geschrieben haben. Denn in Zukunft soll mindestens ein Spiel pro Saison in den USA ausgetragen werden – ein absolutes Novum. Einen entsprechenden 15-Jahres-Vertrag schloss LaLiga mit dem US-Sportunternehmen Relevent ab. Die Frage ist nur: Werden Barcelona oder Real in den USA spielen – oder sogar beide Teams im Clásico? dpa

